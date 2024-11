El Gobierno se escuda en un general de la UME para exculparse y responsabilizar al director de emergencias de Mazón

El Rey Felipe VI ha presidido por primera vez el Comité de Crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, que se ha celebrado en la Base Aérea de Torrejón. El monarca ha estado acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las tres vicepresidentas y 7 ministros.

Aunque, a la hora de comparecer, han decidido que sean los cargos técnicos quienes lo han hecho en una rueda de prensa, alejada de las declaraciones institucionales de estos últimos días de Sánchez. Los encargados de responder las preguntas han sido la secretaria general de transportes terrestres, Marta Serrano, y el general jefe de la UME , Javier Marcos, desde la Moncloa.

El general ha señalado al director de emergencias del Gobierno Valenciano como responsable de la lentitud. "Nosotros comenzamos a actuar cuando se nos indica", ha rematado. "Puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar hasta que el director de la emergencia me autoriza y durante toda esta operación he sido un escrupuloso cumplidor de la legislación en materia de emergencia", ha asegurado poniendo el foco en Emilio Argüeso quien, en un primer momento, solo les pide acceder a la zona de Utiel. Marcos ha asegurado que "no se equivocó" pero "la evolución fue la que fue".

El general de la UME ha exculpado al Gobierno central, aunque ha reconocido, de manera indirecta, que se tardó en llegar debido "a la meteorología" y que del contingente inicial de 250 militares dispuestos para acceder a la zona de Requena, durante la primera noche, solo unos cien lo lograron debido a las dificultades de acceso. "Hemos ido escalando en función de la gravedad ¿Se imagina que en Utiel Requena metemos a 5000 militares en cinco horas? ¿Se imagina el caos con los servicios de urgencia, brigadas forestales?¿No habríamos agravado la situación?", se ha preguntado tras concluir que "intervenimos lo más rápidamente que pudimos".

El general ha afirmado que, en este momento, se encuentran desplegados 6.600 efectivos de las Fuerzas Armadas en la provincia de Valencia, cifra que se elevará a 7.800 antes de las 20:00 horas. A esta cifra se suman otros 5.000 soldados del Ejército de Tierra que, desde la distancia, brindan su apoyo a las operaciones en curso. También ha destacado que, en un tiempo récord, se ha incorporado el buque Galicia de la Armada al puerto de Valencia.

El general, al mando de la Unidad Militar de Emergencias ha recorrido en los últimos días las zonas afectadas por la catástrofe, donde ha constatado un devastador grado de destrucción que limita gravemente la movilidad. "La complejidad de la situación exige dos cosas: disciplina y paciencia", ha subrayado tras elogiar la labor de sus soldados que están doblando turnos y con la disposición de movilizar aún más personal mediante vuelos. "Estamos haciendo todo lo que podemos", ha enfatizado.

El general ha revelado que los efectivos de la UME, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire están presentes en las 69 localidades afectadas, señalando que la devastación no se limita a los pueblos, sino que también abarca las carreteras, los puentes y las casas aisladas. "No nos dejamos una casa atrás", ha asegurado. También ha añadido que ya está en marcha una morgue para 400 cadáveres, cuando en un principio se había creado una con capacidad para 100 muertos.