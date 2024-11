esRadio entra en la zona más abandonada de Paiporta: "No ha llegado nadie en seis días"

Juan Pablo Polvorinos está siendo testigo directo de la situación desesperada en la localidad valenciana de Paiporta, seguramente la más dañada por los devastadores efectos del temporal de lluvias torrenciales y riadas, que ha dejado al menos 218 fallecidos en total, 215 de ellos en la provincia de Valencia, así como miles de damnificados e incontables daños materiales que todavía no es posible ni siquiera calcular. Se trata, sin duda alguna, de la mayor tragedia vivida en España en las últimas décadas.

El director de informativos de esRadio ha estado recorriendo una zona de Paiporta a la que, seis días después de la tragedia, todavía no han accedido ni militares ni bomberos y en la que han sido los propios vecinos los que han excavado un camino para poder caminar por la calle. Los residuos de todo tipo –muebles, restos de árboles, electrodomésticos, puertas y, por supuesto, barro en cantidades industriales, llenan lo que antes era el asfalto en montañas de varios metros de altura.

Juan Pablo Polvorinos nos trae testimonios de vecinos como Álvaro, un joven vecino de la propia Paiporta, que explica que por allí "no pasa maquinaria pesada ni nada" y todavía no ha llegado nadie. "Lo hemos perdido todo, lo hemos sacado de las casas y está aquí para tirar", dice. En su caso no ha habido víctimas entre su entorno o familiares, pero expresa su preocupación por el estado de la zona: "Todo lo hemos sacado para tirar" pero "a ver quién lo saca", dice.