No hallan víctimas en los primeros coches inspeccionados en el parking de Bonaire

El Ministerio del Interior confirma que "a esta hora de la mañana no se han encontrado cadáveres en los coches inspeccionados" en el parking del Centro Comercial de Bonaire, en Aldaia. Fernando Grande-Marlaska se encuentra de visita en las zonas devastadas por la DANA.

El mismo dato, que los primeros 50 coches inspeccionados en el parking de Bonaire no tienen víctimas, lo adelantaba Antonio Diosdado, jefe primero del UME que ha destacado que se trata de una inspección superficial. "Ya hemos conseguido entrar, no hemos terminado ni mucho menos la búsqueda de desaparecidos, pero se ha encontrado una cantidad de coches, alrededor de 50, en el parking de Bonaire, donde afortunadamente no había víctimas. No quiere decir que no haya, estamos hablando que lo que de momento hemos localizado y en los cuales, gracias a dios, no había ninguna víctima. Pero repito, no podemos decir que allí no vaya a haber, simplemente es el primer rastreo que hemos realizado de ese parking y en los primeros 50 vehículos afortunadamente no había ninguna víctima dentro".

🚨#DANACV | Efectius de l'UME treballen al pàrquing del centre comercial Bonaire. Antonio Diosdado, cap primer de l'UME per als micròfons de @bondiacv: 🗣️"S'ha pogut accedir a cinquanta vehicles, sense víctimes mortals, però la recerca no ha acabat". Segons explica Diosdado,… pic.twitter.com/ox8BWhhaFY — À Punt (@apunt_media) November 4, 2024

Desde Interior recalcan que el dato es "HASTA AHORA" y que "siguen las labores de inspección para saber si puede haber víctimas mortales".

En las últimas horas un dron de la Policía Nacional ha inspeccionado el nivel más cercano a la salida del recinto y los efectivos de la UME y de Policía Científica ya han podido acceder al interior con un kayak. Los trabajos de achique con potentes motobombas, a cargo de la UME y de Bomberos de Salamanca, han permitido bajar el nivel hasta 1,5 metros tras cuatro días achicando agua. Según las fuerzas de seguridad en los 2.000 metros cuadrados del parking inferior de Bonaire, se embalsaron 200 millones de litros de agua.

Imágenes de la inspección en el interior del aparcamiento del centro comercial https://t.co/xAIv0E72ip pic.twitter.com/4EZTd0YCZ5 — Policía Nacional (@policia) November 4, 2024

Nadie se aventura a decir a ciencia cierta qué se van a encontrar los especialistas cuando puedan acceder, ya que de momento no se dan las condiciones para que entren los buzos, es muy complicada la visibilidad.

El diario Las Provincias recoge las declaraciones del teniente David Escribano, del escuadrón de Zapadores Paracaidistas de Alcantarilla: "En el parking, el nivel de agua aún es alto y por eso estamos con el trabajo previo de maquinaria pesada, para retirar las primeras capas de agua y lodo, y que podamos entrar. Anoche lo intentamos y no se pudo. No puedo decir las horas que nos quedan. No tenemos estimación de personas que puedan estar afectadas, o de los vehículos que están dentro, pero es una extensión muy amplia. Son varios pisos y tenemos que esperar a un primer intento para explorar".

Los bomberos de Valladolid también han contado en redes sociales su experiencia:

Este vídeo de ayer por la noche en Bonaire donde los bomberos de Valladolid, saliendo de inspeccionar reportaban lo que habían visto en casi 2 secciones de 4, y si bien queda parking por recorrer hoy…hay esperanza que no haya sido tan malo como se comentaba. Los locales cuentan… https://t.co/foPPFf9tGZ pic.twitter.com/nDR2QYCGL0 — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) November 4, 2024

Bonaire, el foco de la prensa nacional e internacional

A las puertas de este Centro Comercial del municipio de Aldaia están apostados decenas de periodistas de todo el mundo porque desde hace días circulan por las redes sociales teorías que hablan de centenares de cadáveres.

El número total de plazas asciende a 5.700. Las autoridades mantienen la esperanza y ya han adelantado que el parking de la segunda planta podría estar cerrado porque sólo se habilita en días de alta afluencia de público, como en Navidad. También se ha señalado que al ser martes y un día de mal tiempo el centro comercial estaba con poco público. El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, decía que cuando se formó la riada el aparcamiento se encontraba en un "nivel mínimo de ocupación. Es un parking con capacidad para 5.000 vehículos, pero creemos que había menos de 100".

El parking de Alfafar

Las fuerzas de seguridad también están trabando en otro aparcamiento, el del Centro Comercial MN4 de la localidad de Alfafar, de dos plantas y 1.600 plazas. Trabajan allí en este momento 12 camiones bomba y dos trailers achicando agua y personal de refuerzo de Málaga, Fuengirola y Marbella.