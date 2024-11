Así se encuentra el parking del Bonaire a la entrada de la Policía en busca de cadáveres

La Policía ha conseguido entrar en las últimas horas al parking del Centro Comercial de Bonaire, con una capacidad para 5.700 vehículos y que quedó totalmente inundado tras la DANA.

Según datos del Ministerio del Interior, en una primera inspección no se han encontrado cadáveres en los 50 vehículos analizados.

Antonio Diosdado, jefe primero del UME, que también lleva horas trabajando, ha destacado que se trata de una inspección superficial. "Ya hemos conseguido entrar, no hemos terminado ni mucho menos la búsqueda de desaparecidos, pero se ha encontrado una cantidad de coches, alrededor de 50, en el parking de Bonaire, donde afortunadamente no había víctimas".

"No quiere decir que no haya, estamos hablando que lo que de momento hemos localizado y en los cuales, gracias a dios, no había ninguna víctima. Pero repito, no podemos decir que allí no vaya a haber, simplemente es el primer rastreo que hemos realizado de ese parking y en los primeros 50 vehículos afortunadamente no había ninguna víctima dentro".