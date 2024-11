El Gobierno sigue priorizando RTVE en el Congreso y retrasa el decreto de ayudas a Valencia

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa con su agenda política, al margen de la catástrofe que vive Valencia por la DANA. El presidente no ha suspendido su viaje a Azerbaiyán y se ausentará de la sesión de control en el Congreso el próximo miércoles, como hará también la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, volcada en asumir su nuevo cargo como comisaria europea. El Parlamento, por su parte, aprobará definitivamente la toma de RTVE.

El Pleno tendrá lugar el próximo martes a las 12.30, para convalidar la elección de miembros del Consejo de Administración del Ente público, que esta misma semana han pasado el examen de la Comisión de Nombramientos, cuya sesión no fue tampoco suspendida, como no lo fue el Pleno para convalidar el decreto que permite al Ejecutivo hacerse con el control de la Corporación, junto a sus socios de Gobierno. El PP decidió ausentarse en ambas citas para no participar del espectáculo.

La formación de Feijóo, junto a Vox y Compromís, exigieron cancelar toda la actividad parlamentaria el pasado miércoles 30 de octubre, dado que apenas habían pasado unas horas desde que la gota fría había arrasado la zona. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, suspendió la sesión de control al Gobierno, en lo que hubo unanimidad por parte de los grupos, pero no así el Pleno de RTVE, donde optó por ejercer su autoridad para imponer su criterio, ante la disparidad de opiniones.

La lucha política frente a la supervivencia ciudadana

Una imagen muy criticada por la insensibilidad que transmitía con las víctimas de la tragedia, y que perseguirá siempre al Gobierno y sus socios, centrados en hacerse con el control de la cadena pública en plena gestión de la catástrofe. Lejos de enmendar el error, el Ejecutivo persistirá en él la próxima semana, cuando se votará la renovación definitiva de RTVE, pero no el decreto de ayudas a Valencia.

La publicación del texto en el BOE, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, permite que las ayudas se apliquen de manera inmediata, pero debe ser respaldado por el Parlamento que, por primera vez desde la tragedia, daría además una imagen de unidad política, ya que los grupos han anunciado su apoyo al decreto.

El Ejecutivo tiene hasta cuatro semanas para convalidar un Real Decreto. En el caso de RTVE, decidieron llevaron al Congreso sólo una semana después de aprobarlo en el Consejo de Ministros. Incluso celebraron el pleno el día después de la tragedia de Valencia y pese a que la Mesa había aprobado suspender la sesión de control al Ejecutivo. Ese mismo día, acordaron con sus socios los representantes de cada partido en RTVE y que iban desde la exjefa de prensa del ministro Bolaños al exjefe de prensa de Oriol Junqueras.

Ahora, sin embargo el Gobierno no tiene la misma premura para convalidar el Real Decreto pese a que este lunes, en un Consejo de Ministros adelantado, van a aprobar más medidas. Cuando justo se cumplen dos semanas desde la tragedia, el Congreso volverá a dejar en evidencia cuáles son las prioridades del Gobierno: el control de RTVE, frente a la concesión de ayuda a las víctimas.

Apenas un día después, comparecerá en el Congreso el ministro de la Política Territorial Ángel Víctor Torres, para explicar la gestión del Gobierno en la catástrofe, donde, de nuevo, primará el choque político frente a la unidad de la clase dirigente en un momento como éste.

Después de diez días de cruce de acusaciones entre el Gobierno central y de la Comunidad Valenciana, de reproches entre los distintos organismos implicados, como la AEMET o la CHJ y de tensión entre los partidos, los políticos volverán a evitar asumir responsabilidades, mientras los valencianos luchan por reconstruir sus vidas.