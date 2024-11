Juanma Moreno señala tanto a Mazón como a Sánchez por lo que "parece que no se ha hecho bien" en la DANA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha responsabilizado este martes tanto al Gobierno de la Generalidad Valenciana presidido por el popular Carlos Mazón como al Ejecutivo central presidido por el socialista Pedro Sánchez por "aquellas cosas" que "parece que no se han hecho bien". "Es responsabilidad de todos", ha asegurado el líder de los populares andaluces.

"Le pediría a las instituciones y a los políticos calma porque hay responsabilidades compartidas: hay responsabilidades de Comunidad Valenciana y responsabilidades del Estado, por tanto, si algo no se ha hecho bien, que parece que hay cosas que no se han hecho bien, es responsabilidad de todos", ha explicado Moreno en el Foro ABC de Huelva.

Moreno ha augurado que "habrá tiempo de depurar responsabilidades" tanto en Las Cortes Valencianas como en el Congreso en un sentido "punitivo" que conlleve dimisiones y, sobre todo, lo "más importante" para Moreno: reformar el sistema para mejorarlo de cara a la gestión de futuras crisis medioambientales.

Cada uno sabe su situación

Así, ha censurado que deben ser los políticos los que "a nivel personal" se planteen su posición y si esta es positiva para la institución en la que se encuentran. "Cada uno tiene que saber en qué situación está y cuando es necesario en una institución y cuando no es necesario", ha explicado antes de subrayar que no es el momento de pedir dimisiones a las personas "que están en el mando" de la gestión de la DANA y que no sea hasta después de que la situación se estabilice cuando se pida la depuración de responsabilidades.

En este marco, el presidente popular de Andalucía ha dicho entender a los manifestantes que sí que pedían la dimisión de dirigentes políticos por la gestión de la DANA y ha defendido su "derecho legítimo para manifestarse pacíficamente", aunque ha advertido de la preocupación que le genera la creciente crispación.