El PP presiona para tumbar la candidatura de Ribera en Europa pero asume que es casi imposible

El Partido Popular manifestó desde el primer momento de su designación que no está de acuerdo con la candidatura de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva en Europa, y comisaria de la Competencia y Transición Verde. Los de Feijóo mostraron su rechazo recordando que lo mismo hizo el PSOE con Arias Cañete. Sin embargo, la alianza de los populares con los socialdemócratas en Europa hace casi imposible que el PPE vete su candidatura.

Desde la dirección nacional del PP admiten que, dadas las negociaciones que se establecen entre los distintos países y los grupos parlamentarios europeos, donde el voto no es colegiado, es difícil forzar un rechazo. De ahí que, a lo sumo, el PP pueda influir para endurecer el examen al que se someterá Ribera esta tarde, a partir de las 18.30, en una prueba que puede prolongarse más de tres horas.

En ella participan miembros de la Comisiones de Medio Ambiente, Salud e Industria, a las que se pueden unir como asistentes, con opción a hacer preguntas, las de Empleo, Interior, Turismo, Desarrollo regional y Agricultura, aunque estas últimas sin opción a voto. El PP ha anunciado que Dolors Montserrat intervendrá en el examen, conocido como "audiencia de confirmación". La prueba no es un mero trámite, ya puede suspenderse, aunque no es habitual: sólo ha ocurrido seis veces en la historia de la UE.

Ribera se somete al test con varias polémicas sobre la mesa: un posible conflicto de competencias como ministra de Transición Ecológica siendo su marido, Mariano Bacigalupo, miembro de la CNMV, antes de la CNMC; y, más recientemente, su gestión de la DANA, por la que acumula tres querellas en el Tribunal Supremo. Este asunto ha motivado contactos del PP para influir en el PPE y que endurezca las preguntas a la que se verá sometida, como adelantó El Mundo.

"No es la mejor candidata ni la más competente", defendió este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, que evitó especular sobre lo que harán sus colegas europeos del PPE al limitarse a decir que "conocen nuestra opinión sobre Ribera". Fuentes del PP aseguran que verían con mejores ojos cualquier otro candidato distinto a Ribera, a la que no quieren como comisaria.

Si Ribera no cosecha dos tercios de apoyo de las comisiones competentes para examinarla, podría tener que responder a nuevas preguntas o ser evaluada de nuevo. Un varapalo en el que trabajaría el PP para lograr, al menos, que no supere la primera prueba, aunque finalmente acabe siendo designada. Una vez recibiera el visto bueno, el PP no tendría apenas margen de maniobra, ya que los comisarios se votan en conjunto en el Parlamento europeo como miembros del Ejecutivo liderado por Úrsula Von der Leyen.