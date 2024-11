El Gobierno utiliza los elogios de Mazón a Sánchez tras la DANA para desdeñar las críticas a su gestión

Mazón como objetivo y, a la vez, como voz autorizada. El Gobierno ha señalado a la Generalidad Valenciana por su respuesta a la DANA como único responsable. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado ante el Congreso de los Diputados que Mazón solicitó a las 21:36 la UME "para toda la provincia" cuando "la situación era objetivamente dramática", intentando camuflar que mintió, ya que la primera solicitud fue para Utiel a las 15.00, como admitió la propia la delegada del Gobierno.

No fue la única forma de señalarle para escabullirse de dar explicaciones. También afirmó que la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) "en ningún caso activó y desactivó alerta alguna" sobre el Barranco del Poyo porque "no es competente ni en una cosa, ni en la otra". "Los avisos los emite la AEMET y las alertas son competencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma", ha terciado.

Pero, a la vez, Torres ha exhibido los elogios de Mazón a Sánchez, cuando visitó el CECOPI, como prueba de la buena gestión del Gobierno central, pese a las críticas de la oposición y de los socios. "Remarcó que esa colaboración y coordinación son fundamentales y necesarias", ha asegurado citando al jefe de la Generalidad Valenciana. "Agradeció la presencia y la cercanía del presidente Pedro Sánchez que Mazón calificó como rápida y adecuada", ha insistido.

El ministro, tras detallar una cronología de la catástrofe y señalar a Mazón, ha pedido que la tragedia "no se convierta en un instrumento partidista", y ha anunciado el nombramiento de un "alto comisionado", que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, y que se encargará de atender las demandas de la ciudadanía afectada. Entre reproches al PP, Torres le ha tendido la mano para alcanzar "un pacto de Estado" y "estar bien preparados ante circunstancias como la que hemos vivido".

Torres ha criticado "los bulos" que dice "han tenido que desmentir" y que "solo generan más incertidumbre y dolor", vinculándolos sólo con la oposición. En ese sentido ha señalado las mentiras "sobre ayudas, infraestructuras e incluso sobre las víctimas mortales". Lo que ha obviado es que el Gobierno difundió el bulo de que militantes ultraderechistas atacaron a Sánchez durante su visita a Paiporta, algo que ha sido desmentido por la Guardia Civil, ya que todos los vecinos a los que han detenido eran vecinos de la localidad sin militancia en ninguna organización.

Críticas de la oposición

Desde el PP, el diputado César Sánchez, ha reprochado al Gobierno su gestión y, especialmente, la ausencias de Pedro Sánchez, de viaje oficial en Bakú, y de la ministra Teresa Ribera, cuyos esfuerzos se centran en intentar ser comisaria en Europa. "Ayer volvieron las mentiras" y "ayer Teresa Ribera mintió", ha dicho el popular en referencia a la comparecencia que protagonizó en Bruselas, donde intentó desviar toda responsabilidad sobre la DANA hacia Carlos Mazón.

Recogiendo el guante de la intervención de Sánchez ante la COP en Azerbaiján, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha asegurado que "el cambio climático no mata, lo que mata es no declarar el estado de de emergencia". También han señalado a Teresa Ribera y a Pedro Sánchez a los que acusan de "no mover ni un solo dedo" porque "la prioridad era colocar RTVE". La portavoz de Abascal ha remitido al pleno que se celebró en el Congreso sólo unas horas después de la catástrofe.

Y también de los socios

Los partidos que sostienen al Gobierno también se ha mostrado críticos con la gestión de Sánchez. Desde Compromís, Águeda Micó ha pedido que "tomen las riendas" y no ha entendido la misión del PSOE de "salvar al soldado Sánchez" aunque con quien han sido más críticos es con el presidente valenciano. "Se han puesto de perfil cuando veían que un kamikaze estaba al frente de esta tragedia", ha espetado a Torres.

También Ione Belarra de Podemos ha ido en esa línea al afirmar que el Gobierno de Carlos Mazón "no solo ha hecho una gestión irresponsable, sino directamente homicida" y que "muchas de esas muertes eran evitables". La diputada morada ha reprochado a Sánchez aplicar una "lógica partidista en el peor momento posible" y ha criticado la "falta de coordinación, sin la información necesaria". "Ustedes son el gobierno de España y es su obligación proteger a la ciudadanía viva donde viva", ha asegurado. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en cambio, ha calificado como "una vergüenza que en el primer debate, no estén aquí ni el presidente del Gobierno, ni el presidente de la oposición"