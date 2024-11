Mazón promete no optar a la reelección "si no logra liderar la recuperación" con una nueva vicepresidencia

El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha comparecido durante dos horas y media en las Cortes valencianas, donde ha repasado toda la cronología del fatídico 29 de octubre, en un intento por justificar posibles errores de su gobierno, al tiempo que ha señalado de manera permanente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente de la ministra Teresa Ribera, además de la ineficacia de los protocolos.

Hasta el final de su intervención inicial, en la que ha hablado de "bulos" y "señalamientos" contra él, no ha desvelado los cambios políticos que él mismo anunció hace días: creará una nueva vicepresidencia que se encargará de la reconstrucción de Valencia, además de una nueva consejería de Interior y Emergencias, aunque no ha desvelado quiénes se encargarán de dirigirlas. Fuentes del gobierno valenciano aseguran que no habrá anuncios este viernes y emplazan a los próximos días.

En el turno de réplica, después de escuchar a los grupos, Mazón ha anunciado la asunción de responsabilidades personales, después de eludir concretar qué errores ha cometido el gobierno valenciano, aunque ha pedido "disculpas". "Si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente, no optando a la reelección".

"Disculpas" sin concretar los errores

"A partir de este momento, la prioridad de este gobierno se encomienda al objetivo de la reconstrucción, con la dolorosa convicción de que se pudo hacer mejor", ha dicho en su primera intervención, después de admitir "errores" o "fallos" que ha atribuido al Gobierno central, al que ha criticado por su gestión en las horas previas a la catástrofe y la respuesta posterior, a pesar de que el gobierno valenciano decidió pilotarla al no pedir la emergencia nacional.

Mazón ha comenzado diciendo que no eludiría su "responsabilidad" y haría "autocrítica", pero se ha volcado en intentar justificar la alerta tardía enviada el 29 de octubre, su ausencia hasta casi las 19.00 de la tarde esa jornada o la falta de reacción y prevención que ha atribuido a la "falta de información". "No contamos con información suficiente y a tiempo sobre la riada", ha asegurado, aunque ha pedido "disculpas".

"Soy consciente que era necesaria una reacción más rápida, más coordinada, mejor explicada desde nuestras instituciones; la Generalitat trabajó sin descanso pero reconozco que, en ocasiones, no fue suficiente y no lo explicamos bien", ha dicho. Además de las carencias a la hora de explicarse, Mazón sí ha admitido que fue un error eliminar el post en el que anunciaba que la tormenta iba a aminorar, único fallo que ha concretado sobre lo que pudo haber cometido su gobierno.

En todo momento, el presidente valenciano ha querido hacer hincapié en la magnitud de la catástrofe natural, no comparable a ninguna otra, ha dicho, para concluir que el gobierno no tenía capacidad suficiente para hacerle frente, con las herramientas disponibles. Empleando términos como "apocalíptico" o "escenario bélico", ha defendido que "la Generalitat ha puesto en marcha todas sus capacidad administrativas y gestión".

Los grupos le piden que dimita

Los grupos de la oposición han arremetido duramente contra Carlos Mazón tras su intervención. Desde el PSOE, José Muñoz, ha acusado al presidente valenciano de pactar con la "ultraderecha", a los que ha señalado como "negacionistas del cambio climática", atribuyendo a este hecho parte de lo ocurrido. El socialista ha reprochado a Mazón no haber asumido responsabilidades y haber acudido a las Cortes sólo a intentar defenderse.

Desde Vox, José María Llanos, ha proclamado que lo ocurrido demuestra que "ha fallado el Estado de las Autonomías", descargando culpas en ambas administraciones por la falta de coordinación, antes y después de la tragedia. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha pedido la dimisión de Mazón en repetidas ocasiones, mostrando su sorpresa por la falta de asunción de responsabilidades en primera persona. Además ha recordado al presidente valenciano que no ha explicado la comida con la periodista que le hizo ausentarse de la gestión de la DANA. "Sabe perfectamente que acabará ante los tribunales", ha subrayado Baldoví.