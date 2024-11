Moncloa acepta al final incluir la inmigración como uno de los temas centrales de la conferencia de presidentes

Lo que iba a ser una Conferencia de Presidentes sobre vivienda será al final una cumbre donde se tratarán algunos de los asuntos que más inquietan a los Gobiernos autonómicos. La financiación autonómica, la vivienda, la inmigración y la sanidad pública formarán parte del orden del día de este encuentro que se celebrará el 13 de diciembre en Santander y en el que participan representantes del Ejecutivo central y las comunidades autónomas.

Desde la crisis migratoria en Canarias, con centenares de menores varados en las instalaciones insulares, los Ejecutivos autonómicos del PP y el del archipiélago exigían que se alterase el orden del día que, en un principio, habían remitido para poder tratar este tema. Una inquietud que fue in crescendo cuando se supo la propuesta del Gobierno de reformar la ley de Extranjería para repartir por las comunidades los menores no acompañados aunque, por falta de acuerdo con el PP, esta modificación todavía no se ha podido aprobar.

No fue la única exigencia. Durante la ronda de presidentes autonómicos, que finalizará este viernes 22, la mayoría de líderes le exigieron tratar de manera multilateral la reforma del sistema de financiación que el Gobierno pretende hacer. La presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declinó asistir a las reuniones en Moncloa pero advirtió que sí estaría en una cumbre de presidentes autonómicos.

Al final, Moncloa ha aceptado el cambio y ha aprobado un nuevo orden del día con el respaldo de la mayoría de las comunidades. La sede de este encuentro será Santander y las intervenciones se producirán por orden de aprobación de los Estatutos de Autonomía aunque el encargado de arrancar el plenario será Pedro Sánchez con una intervención inicial.