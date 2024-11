Encuestas, falsedades, mentiras, trolas gordas… y los barómetros del CIS de Tezanos

Nuestro espacio de análisis de encuestas se centra en esta ocasión en los dos últimos sondeos publicados o, mejor dicho, el último sondeo y lo que suele hacer José Félix Tezanos a cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y gastando nuestro dinero.

En cuanto a encuestas el pasado fin de semana se hizo público el estudio que GAD3 ha realizado para Mediaset y en el que se reflejaban unos resultados coherentes, tanto internamente como con los últimos sondeos publicados: el PP cae pero Vox sube con fuerza y la mayoría de la derecha sería absolutísima. Mientras, el PSOE cae también arrastrado por su casos de corrupción y por su gestión de la DANA, mientras que Sumar se ve lastrado por el caso Errejón.

Por el contrario, el estudio, por llamarlo de alguna manera, de Tezanos y su CIS, que da al PSOE una victoria con casi cinco puntos de ventaja sobre el PP que no pronostica ninguna otra encuesta y tampoco guarda ninguna coherencia interna: Vox no sube a pesar de que el PP cae, el PSOE sigue al alza sin que le perjudiquen ni sus casos de corrupción ni la gestión de la DANA, Sumar también sube como si el caso de Errejón no hubiese ocurrido nunca y hasta Podemos tiene una ligera mejora para que absolutamente todo el bloque de izquierdas suba de una forma que nadie está previendo. En resumen, un desastre.

Sin embargo, hay un dato que es el que definitivamente desmiente las encuestas, por llamarla de algunas manera, que Tezanos hace con nuestro dinero: si realmente esos números fuesen ciertos, si de verdad el PSOE estuviese casi cinco puntos por encima del PP, no hay ninguna duda de que Pedro Sánchez, que como se vio este lunes ha perdido la mayoría en el Congreso, convocaría elecciones.