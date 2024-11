El general jefe del control de Barajas en la noche de Delcy afirma que la lista de pasajeros ocultó a la narcodictadora

Mientras Víctor de Aldama reconocía en sede judicial la llegada de Delcy Rodríguez a España y el pleno conocimiento del Gobierno de este viaje ilegal, dos personas declaraban ante la comisión de investigación del Senado. Y una de ellas, el general David Blanes, el que fuera jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Barajas en la noche del Delcygate, reconocía un nuevo hecho delator: que la lista de pasajeros del vuelo, que fue modificada en diversas ocasiones, ocultó el nombre de Delcy Rodríguez.

La segunda declaración fue la de Jesús María Gómez, el que fuera comisario de Policía Nacional de Barajas.

Blanes ha afirmado que no había ningún dispositivo especial montado esa noche, pese a que Aldama ha confirmado que el Gobierno e Interior -la cúpula política- conocían el viaje desde hacía semanas. Es más, Blanes ha señalado un hecho de enorme gravedad: que que en la lista de viajeros que le pasaron el fin de semana previo al viaje, no figuraba el nombre de Delcy Rodríguez. Igualmente, el general ha señalado que se pudo revisar el equipaje cuando se volvió a meter en el avión, a la salida posterior de los viajeros, pero no en el momento clave: cuando bajó el pasaje con las maletas.

Ábalos y las maletas

Jesús María Gómez, por su parte y pese a esas declaraciones, sí ha hablado de un dispositivo de Policía Nacional que lideró él mismo a pie de pista, cuando la competencia de acceso a pista, según Blanes, es de la Guardia Civil. Gómez, además, confirmó que Ábalos subió al avión y que Delcy descendió minutos después porque "en mitad de pista no se podía quedar". Y desveló su propia conversación -la del policía con el exministro: "Vaya por Dios. Se querían marchar, pero no han podido porque se ha marchado la tripulación".

Respecto del asunto de la entrada de las maletas de la vicepresidenta de Maduro, el comisario confirmó que vio "7 u 8", aunque luego se desentendió. David Blanes, responsable de Aduanas, detalló, como ya se ha adelantado, que sólo revisó el equipaje cuando volvieron a subirse las maletas al avión, pero no en el momento en el que fueron sacadas.

Blanes añadió que solicitó las imágenes de las cámaras del departamento de seguridad de AENA, pero que le afirmaron que no se las podían dar porque se habían reservado para las denuncias judiciales. De todo esto informó, dice Blanes, al jefe directo, que era Diego Pérez de los Cobos.

Sobre la revisión del equipaje Blanes señaló: "Está el control de Aduanas. Yo pregunté a mi personal y no vieron nada extraño. ¿Podían haber bajado algo de equipaje? Sí. Pero mi personal no pudo ver nada con exactitud".

Blanes añadió que "durante el fin de semana previo, hubo dos modificaciones de los listados de entrada, y no figuraba Delcy Rodríguez" en ninguno de ellos. El PSOE, por su parte, ha preferido no hacer preguntas en la comisión de investigación.