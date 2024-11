Un abogado penalista se mofa de la contradicción del Gobierno: "Begoña Gómez está también imputada y la defienden"

El abogado penalista Álvaro Escudero ha explicado este domingo en el programa La Trinchera de Llamas de esRadio que la estrategia de Aldama al declarar voluntariamente ante el juez Ismael Moreno el pasado jueves aún no está clara y dependerá de si finalmente aporta pruebas que respalden sus palabras. Pese a esto, Escudero ha valorado las posibles intenciones del empresario, que abandonó la prisión preventiva apenas seis horas después de abandonar el juzgado.

Sobre la postura de Aldama, Escudero ha insistido en que aún es pronto para saber si busca colaborar con la justicia o si su intención es más opaca. En este sentido, ha afirmado que "hay que esperar un poco más a saber la estrategia que tiene", ya que el empresario podría inclinarse hacia dos escenarios muy diferentes. Según ha explicado el abogado, si presenta pruebas que respalden sus declaraciones, "sí que puede ser una estrategia orientada a colaborar un poquito más para que la justicia sea más benevolente con él". Sin embargo, si no lo hace, "podría ser una estrategia orientada a la distracción, a embarrar el procedimiento, a sembrar dudas para que su participación en los delitos quede más diluida".

En respuesta al Ejecutivo, que tachó de "mentiroso descarado" Aldama —el mayor intermediario de la trama Koldo— por su condición de imputado y tras haber pasado por prisión, el abogado ha planteado una comparación que, según dice, es evidentemente contradictoria. "Me hace mucha gracia porque la mujer del presidente del Gobierno está imputada también, y el Gobierno defiende su honorabilidad y defiende la verdad de sus palabras", ha señalado.

"No tendría sentido" que Aldama mienta

Sin embargo, para Escudero, la autoinculpación del propio Aldama, que está admitiendo su implicación en algunos delitos, no encaja con estar mintiendo. "No tendría efectivamente ningún sentido mentir porque se está autoinculpando de determinados delitos", ha respondido. Aun así, matizaba que, al no declarar bajo juramento, Aldama tendría derecho a faltar a la verdad sin consecuencias legales. "Eso no significa que mienta necesariamente. Hay investigados que a veces mienten y otros que no", añadía, insistiendo en que las pruebas que pueda aportar serán determinantes para valorar la veracidad de su relato.

Sobre la rápida puesta en libertad de Aldama ha explicado que, sin acceso al auto judicial, es difícil saber con certeza los motivos, pero ha defendido que el juez actuó conforme a la ley. "Cuando un juez declara prisión provisional es porque se dan determinadas circunstancias en el procedimiento, como riesgo de fuga o destrucción de pruebas". Así, ha asegurado que si el juez lo ha puesto en libertad es porque considera que no se dan los requisitos —que sí se dieron en el pasado— para mantenerle en prisión, un escenario que "obliga" al juez a levantar la declaración "hasta que por lo menos haya una sentencia".

"Posiblemente hayan introducido en la negociación el elemento de no solamente queremos que te declares culpable —si es el caso—, sino que además queremos que nos facilites información que ayude en la investigación", ha concluido Escudero, hablando sobre la habitualidad de los pactos entre abogados defensores y la Fiscalía en este tipo de procedimiento.