Aldama sale de la cárcel y amenaza a Sánchez: "Va a tener pruebas de todo"

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado en libertad al empresario Víctor de Aldama, que salía de la cárcel de Soto del Real este jueves por la noche, donde se encontraba en prisión provisional desde el pasado 10 de octubre por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

A la salida de prisión, el empresario ha atendido a los medios de comunicación y ha querido contestar al presidente del Gobierno, que previamente negó la declaración del empresario en la Audiencia Nacional, calificándole de un "personaje" que basa su estrategia de defensa en la "mentira".

Aldama ha señalado que Sánchez es un "mitómano y tiene alzheimer", porque en un primer momento aseguró que no le conocía y, tras publicarse una imagen de los dos, contestó que si conocía al empresario, pero que era una foto más "de las que se hace con cualquiera".

"Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", ha indicado el empresario, quien también ha avisado al jefe del Ejecutivo de que no se preocupara porque "va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho", al tiempo que ha reiterado que el encuentro con Sánchez "no fue fortuito".

Pedraz le deja en libertad

Pedraz acordó su prisión incondicional en el marco de la denominada trama de los hidrocarburos donde se investiga un fraude de más de 182 millones de euros en el pago de impuestos sobre combustibles. Tras su declaración de hoy, Aldama solicitaba la libertad inmediata.

En un auto de 3 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Pedraz impone a Aldama una serie de medidas cautelares que consisten en comparecencias semanales ante el juzgado, la prohibición de salida de territorio nacional sin autorización judicial y la fijación de domicilio.

"El investigado Víctor Aldama ha comparecido en el día de hoy ante el Juzgado Central de Instrucción nº 2, al amparo de lo previsto en el artículo 400 LECr, acto en el que ha facilitado datos relevantes tanto para el esclarecimiento de los hechos investigados en las DP 65/23 de ese Juzgado, causa especial 20775/2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como también relativos a las presentes diligencias, las DP 147/24, habiendo manifestado su plena disposición a seguir cooperando con la Administración de Justicia y estando dispuesto a

comparecer cuantas veces sea llamado y prestar declaración a las preguntas que le pudieran ser formuladas tanto por el Magistrado-Juez como por el Fiscal", señala el auto.

"Parece evidente que los riesgos y motivos que llevaron a acordar la medida

de prisión provisional respecto de Víctor Gonzalo Aldama Delgado han quedado

muy atenuados, es por ello que se considera procedente acceder a la petición

planteada, debiendo acordarse su libertad provisional con prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales ante el Juzgado", añade.

"Visto el informe del Ministerio Fiscal y teniendo en cuenta el artículo

505.4 de la LECrim. (El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la

prisión o de la imposición de la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del investigado o encausado que estuviere detenido) , al cesar la instancia del Ministerio Fiscal, y al no concurrir las acusaciones personadas (dado el secreto de las actuaciones), procede en consecuencia decretar la libertad provisional en los términos interesados", concluye.

La Fiscalía Anticorrupción informaba a favor de la libertad inmediata del empresario. El comisionista ha declarado de forma voluntaria este jueves durante dos horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

El juez Moreno enviaba al mediodía una copia de la declaración de esta mañana del empresario Víctor de Aldama al Tribunal Supremo, donde se investiga al diputado y exministro José Luis Ábalos, y al Juzgado de Santiago Pedraz.

El magistrado adoptaba esta decisión una vez escuchado el testimonio de Aldama en el marco de la causa que se sigue contra una presunta organización criminal que cobró comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia.

Durante la comparecencia, Aldama ha desvelado que fue el presidente del Gobierno Pedro Sánchez quién quiso conocerlo y que le agradeció sus gestiones internacionales ante México o Venezuela. Ha revelado que el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos recibió más de 400.000 euros de la trama corrupta y su asistente Koldo García otros 250.000 euros.