Aldama implica a Pedro Sánchez en la trama Koldo: "Pidió conocerme y me dijo 'gracias por lo que estás haciendo'"

El empresario Víctor de Aldama ha señalado directamente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a su esposa Begoña Gómez y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el marco de su declaración sobre la trama Koldo.

Aldama comparece este jueves a petición propia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investiga la trama Koldo. No obstante, el empresario se encuentra en prisión provisional desde el pasado 10 de octubre por su implicación en la denominada trama de los hidrocarburos que investiga el también magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La comparecencia voluntaria tenía el objetivo de mostrar su disposición de colaborar con la justicia a cambio de conseguir su libertad provisional.

Relación con Pedro Sánchez

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que "Aldama ha afirmado que tenía relación con Pedro Sánchez y con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, coincidiendo con la moción de censura a Mariano Rajoy. Santos Cerdán recibió 15.000 euros en un sobre. Sánchez fue quien impuso a Ábalos que Koldo fuera su asesor en el Ministerio de Transportes".

"Pedro Sánchez fue quien pidió conocerle y además le pidieron que acudiera a un acto del PSOE porque el jefe del Ejecutivo quería verle. La foto no fue fortuita con Sánchez. En este contexto, ha añadido que tras presentarse le agradeció lo que estaba haciendo en relación a sus gestiones con los gobiernos de México y Venezuela", ha apuntado.

La visita de Delcy Rodríguez

Aldama ha afirmado además que, cuando se planificó la visita de la nº 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, a España, se había organizado una cena con el propio Pedro Sánchez. Delcy avisó a Ábalos de la sanción que tenía para no entrar en territorio europeo. Interior mandó a la Policía y al CNI a revisar la casa donde iba a hospedarse Delcy. Su viaje lo conocía Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y el propio Ábalos. Al avión subimos Ábalos y yo. Marlaska convenció al comisario del aeropuerto para que ella pudiera bajar y nos fuésemos a la zona VIP ejecutiva con toda su comitiva. Venía Félix Plasencia, ministro de Turismo venezolano y bajaron Delcy y las maletas. Nos quedamos en la Terminal 1 más o menos 5 horas".

Reunión con Teresa Ribera y Begoña

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "Aldama ha asegurado que se reunió en varias ocasiones con la ministra para Transición Ecológica Teresa Ribera para el proyecto de la España vaciada en el que también participaba la filial de Globalia Wakalua. Y que Ribera se reunió también con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez".

Vivienda para Ábalos en la Costa del Sol

"Ábalos y Koldo recibían cantidades de dinero de mi parte y Koldo me dijo si había posibilidades de conseguir una vivienda en la Costa del Sol para disfrute y bienestar del señor Ábalos y de su familia. Yo dije que no pensaba ponerla a mi nombre porque ya le daba dinero por otro lado. Di 400.000 euros a Ábalos y 250.000 a Koldo en efectivo, en concepto del 10% de comisión. A Ángel Víctor Torres me lo presentó Koldo en su momento y pidió 50.000 euros a través de Koldo", ha afirmado Aldama.

"La entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, asistió a una cita relacionada con un tema de Venezuela sobre una demanda de extradición", ha subrayado.

Dinero en República Dominicana y de Correos

"Al hermano de Koldo, Joseba, le daba dinero en República Dominicana para coger efectivo. Sólo viajaba, unos 3 viajes para recoger dinero también para Ábalos y Koldo",

El empresario también ha señalado directamente al amigo de Pedro Sánchez y director de Correo Juan Manuel Serrano. Ha asegurado que Correos transfirió 8 millones a la empresa Soluciones de Gestión sin contrato y eso se devuelve por la propia sociedad Soluciones de gestión. También ha manifestado que tuvo una relación bastante importante con la entonces presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera".