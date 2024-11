La trama de Koldo, Aldama y Ábalos buscó una licencia bancaria en Guinea para gestionar el dinero

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, pese a haber salido del Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2021 -pero seguía como diputado-, acompañó a Guinea Ecuatorial a Koldo García Izaguirre para expandir la red y sus negocios en África. Las conversaciones interceptadas en el caso Koldo prueban que el objetivo era lograr una licencia bancaria para gestionar el dinero.

El exministro acudió a Malabo, capital guineana, en agosto de 2021 y a principios de 2022, según la investigación. En esos viajes, Koldo García Izaguirre habría estado en contacto con la empresa Instalibero District SL, administrada por el empresario Manel Sallés Carceller, que le transfirió desde marzo de 2022 un total de 20.416 euros "en concepto de empleado por cuenta ajena".

Pese a todo ello, desde la defensa de Ábalos se sostiene que no participó en las negociaciones que Koldo García Izaguirre llevó a cabo en Guinea.

Los pagos y la conexión con el Tribunal Supremo

Pero, sea como sea, el empresario realizó cuatro pagos a Koldo que figuran, de hecho, en la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha elevado al Tribunal Supremo para imputar a Ábalos.

De hecho, los mensajes interceptados a Sallés Carceller señalan que "he finalizado el estudio relativo a la colocación de deuda de Guinea Ecuatorial y además he conseguido tener cerrada la colocación con nombre y apellidos. Ante la duda de la solvencia técnica aporté esta noche las cualificaciones de los medios que iba a utilizar. Una vez verbalmente me habéis dado el beneplácito de la misma y aún sin los datos solicitados a dos días del viaje a Guinea me atrevo a deciros que espero a ir al país cuando el viaje se plantee de una forma más técnica".

En otro momento habla de la licencia bancaria: "La aceleración del proceso de la licencia bancaria entiendo que sigue igual ya que todos los requisitos solicitados se están cumpliendo y sólo preciso inmediatez en un proyecto sólido pero entiendo que por el bien del país va a seguir adelante y si no habrá que buscar un país en el que el proyecto sea viable". "Gracias por vuestra compañía y simpatía de estos días un abrazo", añade como despedida.

Operativa en República Dominicana

Libertad Digital ya ha informado de que la trama de Koldo y Aldama tomó como centro de operaciones del movimiento del dinero la urbanización residencial del Cocotal en República Dominicana. Se trataba del Cocotal Golf & Country Club o Palma Real Villas, una de las zonas residenciales más prestigiosas de Bávaro-Punta Cana. Según su propia descripción, "un lugar mágico en el Caribe en el que se puede disfrutar al vivir en un verdadero paraíso".

Los audios publicados por Libertad Digital muestran la operativa: entregas de dinero plenamente discretas, con salida para recoger el dinero bajo demanda y sin pasar por ningún sistema de registro o acreditación. Todo un diseño para evitar dejar la más mínima pista.

República Dominicana está de moda por los cerca de 40 viajes oficiales del Falcon presidencial con destino o escala en ese paraíso; por la presencia más que habitual de José Bono; por la estancia en el país, también habitual, de Javier Hidalgo; o por la elección de este mismo destino por parte de la trama de Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama como centro de blanqueo del dinero logrado con los negocios presuntamente corruptos.

Pero, claramente, la trama quería extender sus actividades en otros países. Y pensaron en Guinea.