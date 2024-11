Ana Redondo dice que el machismo "está inoculado como un virus desde hace miles de años" en la sociedad española

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mantenido este lunes que el machismo "está inoculado como un virus desde hace miles de años" en las sociedades, entre las que ha incluido la española. "La dimensión del problema es enorme", ha reiterado la dirigente socialista al ser preguntada sobre cómo combatir la violencia contra la mujer.

"El machismo es enorme, es transversal y está inoculado como un virus desde hace miles de años en las sociedades, en la sociedad española también", ha expresado la dirigente socialista en Televisión Española con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

De esta forma se ha pronunciado la sucesora de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad subrayando que "el negacionismo –de la violencia de género— mata" y que "el patriarcado" se está consiguiendo extender en las redes sociales, porque, según ha lamentado, "vivimos en un mundo cada vez más violento". Algo que, a su juicio, "se está viendo a nivel internacional porque la violencia genera violencia y la violencia en muchas ocasiones es fruto del negacionismo".

"Ambientes opresivos" en el mundo rural

Asimismo, la dirigente de la cartera de Igualdad en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha situado como uno de los mayores retos de su gestión el aumento de la violencia hacia la mujer en el ámbito rural.

"En el ámbito rural nos estamos encontrando con especiales problemas, quizás derivados de esos ambientes tan opresivos en los que cualquier cosa se conoce y hay que reforzarlo", ha argumentado Redondo, que ha informado de que su cartera está estudiando "repensar" los recursos que los municipios tienen a su disposición en la lucha de la violencia de género.

"Estado protector de las mujeres"

En otro orden de cosas, la titular de Igualdad ha cargado contra aquellos ayuntamientos que no se han adherido al sistema VioGen, que otorga a las policías locales protocolos en contra de la violencia de género en una colaboración entre Igualdad e Interior. Así, ha destacado que "no es comprensible" que haya ciudades como la capital que no hayan firmado el acuerdo cuando desde Igualdad hacen "llamamientos prácticamente a diario".

Este acuerdo, según ha defendido, "salva vidas" y "es esencial" para demostrar que el "Estado protector de las mujeres" está integrado tanto por el Gobierno central, como por comunidades autónomas y por ayuntamientos. "Todo es positivo, no hay nada negativo –en el acuerdo--", ha apostillado Redondo.