25-N: los datos que constatan el fracaso y la hipocresía del Gobierno en su lucha contra la violencia de género

Como cada 25-N, este lunes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema "Ni una más. Ni una menos", el Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha una nueva campaña que busca "visibilizar y condenar la violencia de género ejercida por parejas o exparejas, enfocándose en la importancia que tienen también los entornos a la hora de denunciar la situación y generando rechazo social hacia los agresores".

La realidad, sin embargo, es que el número de mujeres asesinadas sigue en cifras récord. A falta de más de un mes para que concluya el año, los registros oficiales ya contabilizan 40 víctimas mortales y, aunque de momento la cifra es ligeramente inferior a la de 2024 (53), lo que más preocupa a los expertos es que el 77,5% de las mujeres no había presentado ninguna denuncia previa. Se trata de un porcentaje mayor incluso que el registrado el año pasado (73,2%), lo que demostraría que campañas como esta no están surtiendo el efecto que buscan y que las mujeres no sienten que tengan la protección suficiente como para dar ese paso.

La conclusión constata así el fracaso de unas políticas que, sin embargo, cuentan con la inversión más alta de la historia. De los más de 500 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Igualdad, 320 millones están destinados específicamente a la lucha contra la Violencia de Género. Se trata de 100 millones más de lo que se invertía hace tan solo tres años. Precisamente por eso, son muchos los que se preguntan qué está pasando.

"Menos demagogia y más medios"

Ya en la anterior legislatura, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) exigía al Gobierno "menos demagogia y más medios", después de que la entonces delegada de Violencia de Género, Victoria Rosell, echase la culpa a jueces y policías del incremento de asesinatos de mujeres.

"Las UFAM, las unidades de familia y atención a la mujer, están mal dimensionadas y desbordas, la Policía tiene sus límites operativos, el Gobierno y las comunidades autónomas prefieren invertir millonadas en campañas publicitarias en lugar de invertir en plantilla policial, formación de agentes, vehículos e instalaciones para estas unidades", rezaba el comunicado.

El despilfarro de los fondos contra la Violencia de Género

Y lo cierto es que, desde entonces, esas campañas publicitarias no han dejado de crecer. Ya antes del verano, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres denunció más de un centenar de actividades financiadas con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, sin embargo, poco o nada tienen que ver con esta causa.

Entre los casos documentados, se encontraban catas de chocolate, festivales de perreo feminista, carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes vermú. A todos ellos se sumaba recientemente el polémico "Homenaje a la vagina" celebrado en Mieres, con una charla-taller en la que enseñaba a las participantes a hacer un "broche vulva con arcilla polimérica".

"No entendemos cómo ayuda contra la violencia de género hacer vulvas de arcilla", denunciaba entonces el presidente del PP de Mieres y senador por Asturias, José Manuel Rodríguez, quien, además, denunciaba que este tipo de actividades se estuvieran llevando a cabo con fondos del Pacto de Estado, mientras otros proyectos se habían tenido que abandonar precisamente por falta de presupuesto. "Nos han cambiado una casa de acogida para víctimas por un taller para hacer vulvas de arcilla. Es surrealista", se quejaba Rodríguez.

La pasividad del Ministerio de Igualdad

Tras conocer otros casos similares, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ya advirtió en su día de que estas iniciativas "no son objeto de ninguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado" y, por tanto, podrían constituir "prácticas malversadoras". En este sentido, las feministas recordaban a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que "es de su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado, ya que esto afecta a la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado".

Sin embargo, hasta ahora no ha trascendido ninguna actuación al respecto y, a juzgar por lo sucedido en Mieres, el mal uso de estos fondos sigue siendo el pan de cada día en muchos ayuntamientos de toda España, mientras la cifra de mujeres asesinadas sigue sin reducirse de forma significativa.