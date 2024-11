Alberto Núñez Feijóo ha participado este lunes en el 44 Congreso de UGT que se celebra en Barcelona, convirtiéndose en el primer presidente del PP en acudir a una cita de este tipo, algo de lo que ha dicho sentirse "muy satisfecho". Durante su discurso, ha elogiado "la responsabilidad de los agentes sociales en el rumbo de nuestro país" que está "reconocido en la Constitución española". El PP exhibe como logro una imagen que creen fundamental para atraer a votantes socialistas descontentos con Pedro Sánchez.

En esta estrategia se engloba también la cita que mantuvo con los agentes sociales en la sede del PP de la calle Génova, donde se reunió con la CEOE, CEPYME y CCOO, además del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, presente este lunes durante le discurso de Feijóo, al que ha invitado personalmente a participar del encuentro del que saldrá reeligido como líder del sindicato.

Después de hacer un repaso por su trayectoria profesional de los últimos 30 años, volcado en la gestión pública y los acuerdos con los sindicatos en el Insalud, Correos y después la Xunta, el presidente del PP ha defendido que su relación con UGT ha sido "enriquecedora, compleja a veces, pero enriquecedora en el balance final". "Podría parecer que, para mí, estar en un Congreso de UGT es jugar fuera de casa pero yo no concibo España así", a lo que ha añadido que "la mayoría de los 8 millones de votos del PP son de trabajadores".

Un intento por seguir abriendo una brecha en el PSOE que, según recogen varias encuestas, se está viendo perjudicado por la gestión de la DANA, como también el PP, y por los casos de corrupción, especialmente en plenas revelaciones de Víctor de Aldama. En esta línea se enmarca también la apuesta por las políticas sociales con las que iniciaron el curso político, y que han tenido que posponer dada la actualidad política.

Sin embargo, Feijóo ha aprovechado la cita de este lunes para pedir a UGT apoyo a su Ley de Conciliación, registrada ya en el Congreso, como hizo cuando se reunió con ellos en Madrid. Y se ha dirigido también a "los agentes económicos" para que "sigan en las mesas de diálogo social", en plena ruptura de las negociaciones entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la CEOE y CEPYME, a las que ha excluido del acuerdo al que pretende llegar con los sindicatos de manera unilateral para reducir laboral a 37.5 horas semanales.

"Me niego a contribuir al enfrentamiento entre empleados y empleadores, la pretendida polarización de la sociedad no debe llegar tan lejos", ha dicho, pidiendo también a los sindicatos "comprometerse con la productividad y el absentismo", como reclama la patronal. Después de defender su presencia en el Congreso de UGT, Feijóo ha asegurado que "necesitamos políticas de Estado y estar a la altura de la gente; los gobiernos están para servir, y no para servirse", en plenos escándalos de corrupción del Gobierno de Sánchez.