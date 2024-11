El líder de la trama de presunta corrupción implantada en el PSOE, Víctor de Aldama, ha declarado en sede judicial que pidió un "favor" fiscal a Carlos Moreno, el jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que mejorara el trato a una de sus sociedades. Aldama ha asegurado que el jefe de Gabinete de Montero no lo rechazó y le dijo que "antes" tenía que hablarlo con su "jefa". Según Aldama, efectivamente, lo solicitado se cumplió y le pagó 25.000 euros, es decir, que abonó un soborno. Montero ha desmentido las afirmaciones y ha asegurado que presentarán una querella contra Aldama. Pero, de momento, lo que sí se sabe es que, casualmente, las conversaciones interceptadas por la UCO en la investigación del caso PSOE encajan con la acusación. Y es que hubo varias reclamaciones de Aldama a Koldo García Izaguirre para que intercediera ante Hacienda por el trato recibido por sus sociedades y Koldo, efectivamente, se comprometió a solucionar el asunto.

La UCO ha dejado constancia en sus informes del caso de los chivatazos que recibieron los miembros de la trama para eludir la investigación, posiblemente, desde que abrió su inspección la Agencia Tributaria a las sociedades de Aldama y Juan Carlos Cueto -coordinadas entre ellas-. Pero la UCO ha subrayado otro elemento. Y es que considera "llamativo" y, por lo tanto, relevante de cara a la investigación, que "la actuación inspectora de la AEAT haya motivado que se reúnan en persona para abordar esta cuestión Cueto y Koldo". Cueto, el responsable final de Soluciones de Gestión, una de las principales sociedades de la trama.

La UCO no ha rebajado en sus informes su elevada preocupación por la "inspección de la AEAT que concierne a Soluciones de Gestión y a Aldama y sus empresas". Soluciones de Gestión era una sociedad controlada por el Grupo Cueto. Víctor de Aldama, por su parte, también era el contacto de Begoña Gómez, la mujer del presidente, en sus reuniones con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, en la sede del grupo en las fechas previas y posteriores al diseño del mecanismo de rescate del que se benefició de forma multimillonaria esa misma compañía. Es decir, que las líneas de influencia de Aldama no eran pequeñas ni mucho menos.

"Este procedimiento de carácter administrativo está directamente vinculado a los hechos investigados ya que los ingresos de las sociedades que se examinan dimanan de las adjudicaciones públicas investigadas", considera la UCO. Y la Unidad Central Operativa (UCO) destaca otro factor en sus escritos: "En el transcurso de esta investigación ha resultado verdaderamente llamativo que la actuación inspectora de la AEAT haya motivado que se reúnan en persona para abordar esta cuestión Cueto y Koldo, quien conviene recordar no tiene ninguna vinculación societaria con ninguno de los objetivos ni con sus empresas y era empleado público vinculado al MITMA en el momento de la adjudicación de los contratos investigados".

El caso Koldo llega hasta Hacienda

Libertad Digital ya ha publicado, además, que el sumario del caso de comisiones ilegales en contratos sanitarios durante el covid —llamado oficialmente Delorme o conocido popularmente como caso Koldo o PSOE— retrata una ramificación que llega hasta Hacienda. Y es que, como revelan los documentos judiciales del sumario, Koldo García Izaguirre —asesor estrella de José Luis Ábalos y hombre de confianza del actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán— aseguró que bloquearía la inspección fiscal a las sociedades de la trama del PSOE. Y lo hizo cuatro meses antes de que los dos inspectores responsables de la investigación fiscal fueran cesados.

El sumario del caso de corrupción del PSOE deja constancia de una conversación que ahora cobra todo el protagonismo: "Cabe señalar que el día 11 de octubre de 2023 había sido solicitada la autorización para proceder a la grabación y captación de las comunicaciones orales en el encuentro entre Koldo y Juan Carlos Cueto —responsable final de la principal empresa (Soluciones de Gestión) beneficiada por los contratos públicos logrados por la trama—, medida de investigación que fue autorizada el día 13 de octubre de 2023".

Pues bien, la UCO "procedió a la captación y grabación de las conversaciones orales directas entre Koldo, Cueto y Joseba [un hermano de Koldo] en la reunión mantenida" y "cabe destacar que, en relación a los contratos investigados, Cueto le habría comentado a Koldo que Íñigo [otro de los implicados] estaría ‘agobiado’ con el asunto de la inspección de Soluciones de Gestión". La inspección era tributaria, de Hacienda.

Cueto recibió una nueva llamada de Íñigo que le preguntó "si la inspección de la AEAT seguiría por la vía administrativa o por el contrario derivaría en un proceso penal. A este respecto, Cueto afirmó que, por lo que había hablado esa misma mañana con ‘el vecino’ de Íñigo no iría por la vía penal. Esta alusión a "tu vecino" haría referencia a Koldo, tal y como se ha deducido por la intervención telefónica y la actividad operativa realizada, y con el que efectivamente mantuvo una reunión entre las 12:10 y las 12:35 horas de ese día. Por lo tanto, el encuentro entre Koldo y Cueto se habría desarrollado valorando las consecuencias que podría tener la inspección de la AEAT". Y ahí Koldo ya se mostró como un aval de que la vía penal —que depende de la Fiscalía en el caso de las denuncias de Hacienda— no se activaría.

Al día siguiente, la UCO vio "cómo a las 18:27 horas Koldo y Cueto mantuvieron un encuentro en las inmediaciones de la estación de tren de Chamartín (Madrid) durante el cual Cueto le entregó una documentación a Koldo", subraya el sumario. La UCO añade que "resulta revelador que, en la conversación posterior al encuentro con Koldo, Cueto informa a Íñigo de que Koldo intentaría influir en lo que respecta a esa reclamación. En concreto, Cueto le comenta a Íñigo lo siguiente: "Joder Íñigo... ¿qué quieres que te diga?... si es que esto no es fácil... es un tema jodido... pero... a lo mejor también se puede trabajar para que se les olvide el tema ejecutivo... ¿me explico? He estado hoy con tu vecino que me ha dicho que va a intentar tocar también a los otros… que también tiene muy buena relación... y le digo, bueno... pues ya te diré si hacemos algo o no".

En otro pasaje de la conversación, Íñigo pregunta "y nuestro vecino... ¿se ha sorprendido del tema o que?" a lo que Cueto responde "si te hace falta una mano con los otros para que den un toque allí... pues... pues también lo puedo conseguir... digo bueno... espérate a ver como va el tema y ya te diré".

Y hay que recordar que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cesó al director del Departamento de Inspección, Javier Hurtado, tres días después de que remitiera el informe sobre la trama de Koldo al Juzgado de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional. Hurtado envió el informe el 2 de febrero de 2024 y tras días después, el 5 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cese de Javier Hurtado como Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, dependiente del Ministerio liderado por María Jesús Montero, justo después de haber denunciado a la trama del PSOE ante la Justicia. El informe fue elaborado con Paloma Villaró como responsable de la AEAT en Aragón. Y Villaró también fue cesada. Es decir, que todo ocurrió después de que Koldo hubiese podido solicitar parar la inspección, según su propio compromiso plasmado en el sumario judicial.