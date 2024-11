Elena Figaredo deja el grupo municipal de Vox Oviedo entre graves acusaciones de "traición"

Elena Figaredo abandona el Grupo Municipal de Vox en Oviedo revelando la fragilidad del proyecto político y una crisis más profunda en el seno de la organización. El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto sus puertas este martes programando un Pleno con un único punto en el orden del día: ratificar la salida de Elena Figaredo del Grupo Municipal de Vox. Figaredo, cuya vinculación familiar con la cúpula de Vox es innegable —es prima de José María Figaredo, secretario general del partido en el Congreso y presidente de Vox Asturias—, comunicó este fin de semana su renuncia "por motivos personales", aunque continuará ejerciendo como concejala al incorporarse al grupo de los no adscritos.

El pleno extraordinario, convocado de urgencia para reorganizar la estructura política del consistorio, aprobó por mayoría este reajuste con 25 votos a favor, mientras que las dos concejalas de Vox se abstuvieron tras presenciar un intercambio de acusaciones entre la edil saliente y la portavoz municipal de la formación, Sonsoles Peralta.

El tono de la sesión subió rápidamente cuando Figaredo, en su intervención, prometió actuar "con lealtad y coherencia" desde el Grupo Mixto. Peralta no tardó en replicar, recordando a Figaredo que ser concejala requiere "un alto sacrificio personal" y cuestionando su implicación en el trabajo político. La intervención de la ex edil de Vox, respondida con un ataque de Peralta, fue rotunda: "A mí no me tiene que dar lecciones ni de trabajo, ni de esfuerzo, ni de lealtad, ni de coherencia". La respuesta de Peralta fue implacable: acusó a Figaredo de "traicionar" los principios de Vox por "dinero" y de actuar movida únicamente por un ansia de protagonismo.

El intercambio de reproches dejó claro que la salida de Figaredo, que mantiene su afiliación en el partido, no es simplemente un asunto de desavenencias internas o malestar personal. Aunque la concejala saliente alegue "motivos personales" para su renuncia, lo cierto es que la confrontación con su propio partido parece haber sido mucho más profunda.

A pesar de las intensas acusaciones, tanto la dirección autonómica como la nacional de Vox han declinado responder a preguntas de Libertad Digital para conocer su valoración. Han optado por el silencio ante las críticas que implican según la portavoz del grupo municipal, prácticas monetarias.

A un año y medio de las elecciones municipales del 28M, Vox Oviedo se encuentra no solo con una escisión interna, sino también con un lastre que podría socavar su credibilidad ya que lo que parecía ser un simple choque de egos dentro de Vox podría estar revelando una crisis más profunda en el seno del grupo municipal.