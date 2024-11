Feijóo reprocha a Sánchez su "falta de humanidad" por no asumir errores en la DANA y culpar a Mazón

Alberto Núñez Feijóo ha resistido la tentación de convertir el Pleno sobre la DANA en un cruce de reproches a cuenta de la corrupción del PSOE, en plenas revelaciones de Víctor de Aldama y con la polémica de Juan Lobato sobre la mesa. El presidente del PP lo ha nombrado de pasada pero ha dado todo el protagonismo a los valencianos que sufren todavía las consecuencias de la tormenta, acusando a Pedro Sánchez de "soberbia" y "falta de humanidad" por hacer "cero autocrítica" y "culpar de todo a los demás".

En su intervención, Pedro Sánchez ha eludido toda autocrítica, ha señalado en todo momento al presidente valenciano, Carlos Mazón, y ha anunciado un nuevo paquete de ayudas por valor de 2.274 millones de euros que se aprobará en el Consejo de Ministros aplazado al jueves. Entre las novedades, una ayuda directa de hasta 10.000 euros, que no tendrá que devolverse, para que los afectados puedan renovar su coche. Por primera vez, Sánchez ha señalado públicamente al presidente valenciano, Carlos Mazón. "Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni el sistema haya fallado. Han fallado algunas personas", ha terciado.

El presidente ha defendido que su Ejecutivo "se preparó desde el primer momento" y que "se fueron adelantando a las peticiones" de la Generalidad. "Cuando, finalmente, el señor Mazón cambió de opinión y pidió la intervención de la UME para Utiel-Requena a las 15:40, el primer batallón se pudo poner en marcha un minuto después", ha afirmado, evidenciando, que el Gobierno valenciano pidió la actuación del ejército antes de la inundación de localidades como Paiporta, que se produjeron a última hora de la tarde. De estos 250 militares movilizados, sólo llegaron 100 ese mismo martes. Entre otros ataques velados a Mazón, el presidente ha anunciado una Comisión de Investigación en el Congreso, como piden los socios.

Feijóo, demoledor

"La política no ha estado a la altura, ni de las circunstancias ni de la gente", ha comenzado diciendo Feijóo en su discurso, en contraposición al discurso triunfal de Sánchez. En su lugar, el líder del PP ha pedido "perdón" a los españoles por falta de diligencia en la actuación previa y posterior, en la que no ha hecho distinciones entre gobiernos, aunque sí ha dejado constancia de la decisión adoptada por el Congreso, en las horas posteriores a la tormenta, de mantener el Pleno para renovar RTVE cuando acababa de iniciarse el recuento de víctimas mortales.

El presidente del PP ha empleado un tono muy duro en todo momento, sin entrar de manera pormenorizada en la cronología del 29 de octubre, que ha servido para que Gobierno central y valenciano se echen los trastos a la cabeza y eludan su responsabilidad señalando los errores del contrario. En su lugar, Feijóo se ha centrado en reprochar a Sánchez su falta de "liderazgo" y su "huida" por no declarar la emergencia nacional, pese a la magnitud de lo ocurrido, y centrarse en culpar a Carlos Mazón. "Primero se actúa, luego se discute, eso es liderar, lo contrario es huir, que es lo que han hecho desde el primer instante", le ha reprochado.

"Lo que yo habría hecho"

"Si yo hubiera estado en su lugar hubiese declarado la emergencia nacional, no hubiese escatimado medios, no habría esperado a que me pidiesen ayuda, no me habría dejado solos a los Reyes de España ni se me habría ocurrido decirle a los valencianos yo estoy bien", ha criticado, preguntando al presidente, de manera retórica, "si de verdad piensa que a los valencianos les importa si usted está bien".

Feijóo ha hecho una referencia velada a Aldama, al reprochar a Sánchez haber incluso culpado a Rajoy de la DANA: "Vaya inventada", ha dicho, parafraseando lo dicho por el presidente del Gobierno en el patio del Congreso tras la declaración del empresario ante la Audiencia Nacional. "Viene a esta Cámara a hablar por las riadas, pero no por los afectados, lo hace por usted, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre", ha dicho, reclamándole "pedir disculpas, devolver lo que se han llevado y marcharse".

"Su agonía judicial le ocupa todo el tiempo, no se esfuerce en disimularlo, se les ve en las caras", ha dicho el líder del PP, a lo que ha añadido que todos los esfuerzos deberían volcarse en la reconstrucción y evitar que se repita algo así, en lugar de que el Gobierno esté volcado en escabullirse de los escándalos de corrupción que le acechan. "Usted no tiene imagen para esto, ya no gobierna, déjelo ya", ha concluido en un discurso muy aplaudido por la bancada popular, que ha escuchado con entusiasmo a su líder.

Abascal pide a Feijóo romper con el PSOE

Desde Vox, Santiago Abascal, ha centrado su intervención en criticar al Gobierno de Sánchez, aunque ha criticado también al PP. "Los españoles que le arrojaron barro sólo le devolvían el lodo en el que lleva años sumergiendo a este país", ha reprochado a Sánchez, al que también ha reprochado su soberbia por pedir aplausos. Abascal también ha hecho referencias a la corrupción, advirtiéndolo de que "el pozo se desborda", por tener a todo su entorno imputado, que ha intentado ocultar utilizando la DANA, según ha dicho, "por cálculo político".

Dirigiéndose a Feijóo, Abascal se ha quejado de que "el PP no le hizo caso cuando les pidieron denunciar en el mundo la corrupción del Gobierno" y se dedicó a "intentar hacer desaparecer a Vox por todos los medios, y con todos sus medios". "Déjenlo ya, les hago un enésimo llamamiento para que rompan todos los pactos con el PSOE en España y Europa, comiencen una oposición a la altura del desafío que tenemos, y nosotros le daremos la bienvenida", ha dicho.