Interior pide dinero a los policías para que ayuden al Estado a pagar el desastre de las inundaciones en Valencia

La locura ha llegado al Gobierno. La Policía Nacional está recibiendo un mail -al que ha tenido acceso Libertad Digital- en el que se pide a los agentes que, a título particular, ayuden a pagar con sus sueldos la reconstrucción del desastre provocado por las inundaciones de Valencia.

Lo hace después de negar el Gobierno su obvia responsabilidad en no enviar a tiempo efectivos para ayudar a salvar vidas en la catástrofe -Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil-. Pero, ahora, por lo visto, considera que sí tiene competencia para pedir dinero a los agentes que no envió a las inundaciones.

Mail impertinente

El mail anticipa lo siguiente: "De acuerdo al Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, en su Disposición adicional undécima".

El mensaje centra más el tema: "Donaciones para financiar los gastos de reconstrucción de los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024".

Poco después se aclarara la petición de dinero a los agentes: "Se ha habilitado por parte del Tesoro Público una cuenta para recibir donaciones de dinero a favor del Estado para contribuir a la financiación de los gastos destinados a atender las medidas para paliar los daños causados por la DANA que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024". "Dinero a favor del Estado", sin muchos rodeos.

El mail prosigue: "Las personas que quieran colaborar pueden hacer sus aportaciones en el número de cuenta ES20 9000 0001 2002 5012 3454". E, incluso, se explican las ventajas fiscales: "Estas donaciones pueden ser objeto de desgravación fiscal siempre y cuando se especifique el NIF en la transferencia".

Tacañería de Sánchez

El mail se cierra con una "NOTA: Se ruega la máxima difusión de este email".

Hay que recordar la polémica suscitada por, no sólo, la falta de atención, medios, diligencia, etc. en la ayuda a los afectados. Sino también en la tacañería del Gobierno con las ayudas.

Pedro Sánchez lanzó un primer paquete de medidas de 10.600 millones y lo amplió, ante las críticas, hasta los 14.000 millones. Pero lo cierto es que 5.000 millones son avales a líneas de crédito ICO, que hay que devolver, y otros 3.500 millones corresponden al pago del Consorcio de Compensación de Seguros, que paga lo que ya deben las aseguradoras por los daños y a las asegurados, no a los afectados o víctimas.

Por si fuera poco, el plan incluye partidas pagadas a los ayuntamientos, de nuevo no a las víctimas, con lo que se ha inflado la apariencia, pero no la realidad de una ayuda que, a todas luces, se ha quedado raquítica. Y es que hay 400.000 afectados. Ahora, para rizar el rizo, Interior pide dinero a los agentes, de su sueldo. A los mismos agentes a los que no quiso ordenar ir a las inundaciones.