Delcy y Aldama planearon un encuentro con el dueño del aeropuerto de Ciudad Real para colar sin control mercancía

El material incautado por la UCO sigue abriendo nuevas líneas de investigación. Y una vuelve a afectar a la injerencia de Venezuela en España, a la visita de Delcy Rodríguez, a las gestiones de Víctor de Aldama y, atención, al uso del aeropuerto de Ciudad Real como vía B de entrada de los vuelos diseñados por la narcodictadura venezolana. El material incautado por la UCO prueba que la visita de Delcy estaba preparada para albergar una reunión más: entre la mano derecha de la dictadura venezolana y "RAFAEL GOMEZ ARRIBAS (AEROPUERTO DE CIUDAD REAL)".

La anotación realizada por Aldama y confirmada por Delcy en el viaje que contó con el beneplácito personal de Pedro Sánchez -respondió con un "bien" al aviso personal y al móvil de José Luis Ábalos de la llegada de la mano derecha de Maduro- incluyó una aclaración más: "PARA GESTIONAR AEROPUERTO DE MARGARITA Y CHARTEAR VUELOS CON EMPRESA PORTUGUESA".

Se trata del "Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño" en la Isla de Margarita. "El aeropuerto fue inaugurado en el año 1975, está ubicado en la Isla de Margarita, en El Yaque, Municipio Díaz, cuenta con una pista de 3.180 metros de largo x 45 metros de ancho, capacidad suficiente para recibir vuelos nacionales e internacionales procedentes de diversos lugares", señala en su descripción Bolivariana de Aeropuertos, la "sociedad anónima bajo la forma de Empresa del Estado responsable de administrar, desarrollar, mejorar, acondicionar, y fomentar la infraestructura aeroportuaria de Venezuela".

Vínculo entre los aeropuertos de Maduro y de Ciudad Real

Traducido: se trataba de crear un vínculo directo entre los aeropuertos de Nicolás Maduro y el de Ciudad Real.

"La Isla de Margarita es catalogada como la Perla del Caribe, conocida como uno de los centros turísticos más importantes del país. Ofrece múltiples opciones para pasar los días de vacaciones: playas paradisíacas, rutas de senderismo, parques acuáticos y pueblos de gran valor histórico", añade Bolivariana de Aeropuertos, la sociedad "adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte" del chavismo.

Rafael Gómez Arribas, por su parte, era el responsable del aeropuerto de Ciudad Real, una entidad que ya ha salida más veces en las menciones y mensaje de la trama porque en ella había puesto los ojos Aldama.

El juez Ismael Moreno ha elevado al Tribunal Supremo su exposición razonada sobre el caso PSOE-Koldo destacando todas las vías sospechosas de ayuda del Gobierno a Air Europa, la compañía con la que se veía Begoña Gómez y Víctor de Aldama en mitad del diseño del rescate. Y, probablemente, en el detalle, se incluya una nueva. Porque las conversación interceptadas de Aldama y Koldo García prueban que también hubo gestiones para que Air Europa pudiera usar el aeropuerto de Castilla-La Mancha.

Mensajes de Aldama

Un inmenso mensaje rebotado por Aldama recoge la siguiente conversación: "Victor, leído tu correo y consultados los aspectos técnicos te digo: Es cierto que la operación de vuelos comerciales suele hacerse con aproximación instrumental, pero es por simple protocolo de compañía, o en todo caso por procedimientos de compañía que, aunque aprobados por AESA, no obedecen en ese sentido a requerimientos regulatorios".

A lo que el técnico añade: "La operación instrumental es una ayuda que facilita la aproximación en condiciones de meteo y visibilidad desfavorables, y en estas circunstancias sí que la operación visual puede verse restringida a poder efectuarse con condiciones favorables".

¿A qué se refieren? Obviamente, se trata del mensaje rebotado de algún técnico oficial que contesta a una petición de la trama para lograr el uso del aeropuerto de Ciudad Real por Air Europa. La conversación se dio el 14 de agosto de 2020. Koldo respondió con un "la madre que te parió", "ok, me pongo a ello".

Se detalla aún más: "Tal como reconocen en el mensaje que me has reenviado, hay compañías que no requieren operar con aproximación instrumental, y sí podrían hacer la operación. Nosotros podríamos decirte algunas (Wamos, Galistair, Hi Fly, Ucranianos con el B747, etc). Estamos así porque en el proceso de recertificación del aeropuerto, completamos la fase de aprobación visual, y tenemos avanzada la de la instrumental, que AHORA YA ESTÁ COMPLETAMENTE OPERATIVA , con todos los instrumentos (VOR e ILS) operativos y funcionado en modo prueba, a la espera de que ENAIRE autorice el VUELO DE PRUEBA pertinente".

Objetivo de las gestiones

Y se acaba desvelando el objeto de las gestiones: "Tenemos que pedir ayuda a Fomento porque, si quisieran, podría estar aprobado el aeropuerto como instrumental en muy pocos días. […]Resumiendo la situación del vuelo instrumental en CQM (Aeropuerto de Ciudad Real) a día de hoy es:

Instrumentos de operación: VOR e ILS, instalados y funcionando en modo pruebas correctamente. Procedimientos de operación Instrumental (de Aproximación, aterrizaje, despegue , etc) elaborados por NAVYA, a partir de los procedimientos de operación instrumental del aeropuerto que, con el V° B° de Aesa y Enaire estuvieron operativos durante los 4 primeros años del Aeropuerto, que era instrumental. Vuelo de Aprobación, solicitado a AESA/ENAIRE y PENDIENTE DE AUTORIZACION a dia de hoy".

El técnico sigue desgranando a la trama: "Es decir, bastaría con que ENASA/ENAIRE (o sea, FOMENTO) nos autorizaran este vuelo de prueba. […] Resumiendo: