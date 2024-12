El PSOE trata de camuflar el fin de ciclo: "Hay gente que no ha querido entrar en la Ejecutiva"

Un veterano político dijo en una ocasión que en España sólo hay tres partidos políticos: PSOE, PP y el PNV. Tres maquinarias de poder con militantes capaces de tener prietas las filas y de aportar cuadros, independientemente del nivel, a cualquier Ejecutivo, por remoto que sea en el territorio. La fuerza del PSOE se ha visto este fin de semana en Sevilla.

El partido ha decidido apoyar a su secretario general pese a que está asediado por la corrupción familiar (su mujer, su hermano), en el Ejecutivo (Caso Koldo, Caso Hidrocarburos) y con otros casos que indican que pueda utilizar recursos del Estado para perjudicar a rivales políticos.

Aroma de fin de ciclo

En el partido saben que ahora toca respaldar al líder. "Ahora lo que toca es cerrar filas", afirmaba un delegado. Y aquí el adverbio de tiempo es importante. Ahora; en unos meses o un año, ya se verá. Todo está a expensas de lo que suceda con el futuro judicial de los diversos casos que están abiertos.

Nadie duda que el 41º Congreso deja su poso con regusto de amargura pese a que nadie quería mencionar las palabras malditas: fin de ciclo. "La sensación no es agradable", admitía un alto cargo sobre el ambiente que se respiraba en el Congreso que ahora dará el pistoletazo de salida a los cónclaves autonómicos para renovar la dirección.

Sánchez ha decidido que su Ejecutiva sea un poco más grande, con cinco más puestos, y que en ella se mantengan algunos de sus más leales, María Jesus Montero y Santos Cerdán, y que los que entran sea de probada obediencia. Almería manda a Ana Belén Mateos, esposa de Antonio Hernández, mano derecha de Óscar López. Santos Cerdán coloca a dos de sus fieles, Juan Francisco Serrano por Jaén y Javier Alfonso Cendón por León.

Ni rastro de críticos en la Ejecutiva. El único miembro que se opuso a refrendar el pacto entre el PSC y ERC (Álvaro Martínez Chana por Cuenca) sale del órgano interno. Algo que en su federación "daban por hecho". Tampoco han querido "estar en la pelea de la Ejecutiva". En su lugar, Sánchez pone a dos peones contrarios a Page, la exalcaldesa de Toledo y actual delegada del Gobierno (Milagros Tolón) y la ministra de Vivienda (Isabel Rodríguez).

La respuesta de los críticos

El resultado de esta Ejecutiva no ha sorprendido ni a los críticos. "¿Os esperabais otra cosa?", preguntan de forma retórica y admiten que Sánchez "puede hacer y deshacer" a su antojo dentro del partido. En varias federaciones deslizan que "hay gente que no ha querido entrar". Es decir: han pedido a sus federaciones que no barajasen el nombre y no las propusiesen luego en el debate/reparto de cuotas. "Antes había puñetazos por entrar", añaden. En otras, tercian que ellos tenían claros sus nombres desde el principio y que no sondearon a más personas.

El malestar de algunas federaciones se evidenció el domingo, durante el mitin de Pedro Sánchez. Por el plenario no apareció Emiliano García Page porque, según su entorno, "tenía un compromiso y acumulada una hora de retraso". Tampoco apareció el presidente de la Diputación de Zaragoza, Sánchez Quero, ni la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ni su mano derecha, Carlos Pérez, y un puñado más de lambanistas. Es dos últimos aragoneses por desacuerdos con la conformación de la Ejecutiva pese a que Pilar Alegría ha tratado de integrar en el Comité Federal a la joven alcaldesa de Ejea de los Caballeros, localidad natal de Lambán. "No se hablaba de otra cosa", recuerda un veterano tras el plantón parcial de estas dos federaciones.

Los menos sanchistas reclaman su papel aunque sea fuera de la Ejecutiva. "Alguien tiene que encender las luces de emergencia para que no nos vendan el solar", sentencian sobre este cometido.

Lo que queda claro es que Sánchez ha vuelto a destrozar las quinielas internas. En el seno del partido auguraban que sería una Ejecutiva más reducida, y la ha ampliado con 5 puestos más. También que, entre las salidas seguras, estaba la de la portavoz, Esther Peña. Que se mantenga al frente de las ruedas de Ferraz ha sido una de las mayores sorpresas, incluso hasta para su entorno.

El gran fichaje es la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Se ocupará de la secretaría de Igualdad. En el socialismo valenciano aplauden su designación porque creen que refuerza su perfil como próxima candidata a la alcaldía de la capital del Turia en 2027.