Álvarez de Toledo defiende la Constitución frente al "separatismo y guerracivilismo que campan en el Gobierno"

En vísperas del Día de la Constitución que se celebra el próximo viernes 6 de diciembre, el PP ha organizado en el Congreso las jornadas "ReConstitución" para defender la Carta Magna. Alberto Núñez Feijóo ha inaugurado el acto denunciando que "cuanto más poder acumula Sánchez en el PSOE, más lo aleja de la Constitución", al que ha seguido la intervención de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que advertido de que "el separatismo y guerracivilismo campan a sus anchas en el corazón del Estado, en el propio Gobierno".

"La Constitución no es sólo la Ley de leyes, es una actitud, una voluntad", ha comenzado diciendo, recordando que el texto actual del 78 es fruto "de la buena voluntad de todos los españoles", no de "la imposición", que buscaban "la reconciliación". "Hoy la buena voluntad constituyente brilla por su ausencia por la irresponsabilidad de las élites políticas, de algunas más que de otras", ha dicho, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado llegar a inaugurar la Legislatura levantando un muro contra la mitad de España o pactar con los enemigos de la nación para perpetuarse en el poder.

Álvarez de Toledo ha recordado que los políticos, y la sociedad, no están sólo sujetos al imperio de la ley, sino a unos principios y valores morales que, ha denunciado, "están siendo socavados" en un "proceso de degradación moral acelerado" que "sienta un precedente muy peligroso". Como ejemplo, ha recordado, que hasta hace poco sería impensable ver a políticos borrando los delitos de otros políticos a cambio del poder o pactar con quienes justifican el tiro en la nuca y colonizar instituciones como si fueran propiedad de los partidos. Actos, todos ellos, que no son ilegales pero sí inmorales.

Sujetos a la ética y la moral

"Había un consenso no escrito, tácito, por el que no se mantiene a un Fiscal General del Estado por revelar datos de un particular para destruir a una rival política", ha asegurado, en referencia al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuyo jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido llamado a declarar como testigo en el Tribunal Supremo, después de que Álvaro García Ortiz haya sido imputado. Un consenso, ha insistido la diputada del PP, por el que tampoco se atacaba a los jueces desde el Ejecutivo y cuyo señalamiento, ahora, "lo encabezan ministros del Gobierno". "Sin buena voluntad no hay convivencia", resumía.

Álvarez de Toledo ha lanzado también un mensaje optimista al asegurar que "la inmensa mayoría de los españoles no nos odiamos como los socios del Gobierno a España ni como el Gobierno a la mitad de España", lo que permitirá la "reconstrucción" de todo lo destruido. Las jornadas, moderadas por la periodista Maite Rico, cuentan también con la participación de expertos en derecho constitucional como la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, además de intelectuales como el filósofo Fernando Savater o el escrito Andrés Trapiello. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, es el encargado de cerrar el acto.