Mientras todo el panorama informativo sigue mirando y contando los incalculables casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, su maquinaria de cesiones al separatismo no paran.

La última pieza de este plan de avance nacionalista la ha deslizado Salvador Illa, que ha señalado a sus cuadros que la comunidad autónoma catalana tendrá muy pronto las pretendidas competencias en materia de inmigración.

Salvador Illa, de hecho, avanzó algo parecido hace unos días en sede parlamentaria regional, cuando respondió a un diputado lo siguiente: "Yo le podría responder que la Generalitat no tiene todavía, porque parece que las va a tener pronto, competencias en inmigración. No sé si conocía esta noticia. Yo me alegro". Y la noticia ha sido confirmada internamente a los cuadros del PSC.

La Policía lo denuncia

El sindicato CEP, de la Policía Nacional en Cataluña, es consciente de esta situación y no ha tardado en denunciar estos mensajes. "De verdad Sr. @salvadorilla. Tanto le deben al independentismo, no han tenido suficiente con la #AMNISTIA con quitar competencias a @policia y querer expulsarnos de la Jefatura Superior de Cataluña que también van a ceder con esto. NO somos moneda de cambio", señaló CEP.

Lo cierto es que el reciente y pasado mes de septiembre permitió ver otro movimiento en esta dirección. Su protagonista fue el partido del fugado de la justicia, Carles Puigdemont.

Traspaso de competencias

Junts per Catalunya (JxCat) dejó claro en aquel momento que las negociaciones habían avanzado con el PSOE y que la forma elegida para llevar a cabo este traspaso de competencias era la creación de una "agencia de inmigración" que se establecería como "ventanilla única" en Cataluña para todos los asuntos relacionados con la materia, tales como cuotas, admisiones, criterios de integración, inmersión en el idioma catalán, expulsiones, etcétera, etcétera.

La justificación oficial no ocultó que Junts ya negociaba con el Gobierno de Pedro Sánchez la cesión de las competencias y que una agencia catalana sería la manera de hacer visible la consecución de ese traspaso.

En ese apartado de la inmigración, el partido separatista abogaba ya entonces por un "pacto nacional" que serviría para consensuar políticas en torno a la "integración real" de los inmigrantes. Para ello y según Junts, era básico que aprendieran el catalán.