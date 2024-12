El Gobierno buscará la confrontación total con Ayuso para promocionar a Óscar López

Este martes, el Consejo de Ministros había preparado una rueda de prensa con dos ministras, Pilar Alegría y Diana Morant, cargando contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por no suscribir un convenio con el Ministerio de Ciencia y Universidades. "Las universidades madrileñas están abocadas a la desaparición", sentenciaba Morant.

El mensaje estaba claro. Solo tuvieron un pequeño problema. Mientras comparecía el Gobierno de Sánchez en rueda de prensa, la Puerta del Sol anunciaba que firmaría el convenio. Las ministras se enteraban de la decisión de Ayuso por la última pregunta de un periodista y no podían disimular cierta frustración. "Que lo haga de verdad", añadía Morant que le pedía "no seguir mareando". Daba igual, con la firma del convenio, sus ataques ya habían caducado y ahora el Gobierno tendrá que buscar otro frente.

Ésta no será ni la primera, ni la última rueda de prensa contra la presidenta madrileña. El desembarco de Óscar López intensificará los ataques contra Ayuso y en el entorno de la pre-candidatura del ministro celebran que ahora el que, con toda probabilidad, será próximo líder del PSOE-M tendrá un "foco nacional" que no tenía Juan Lobato.

López no es diputado en la Asamblea de Madrid pero entre los socialistas confían en que sea suficiente su proyección como ministro. La idea es la de confrontar contra Ayuso desde el Gobierno central. Una idea que no es nueva y que ya practica el principal partido de la oposición al PP madrileño. La líder de Más Madrid, Mónica García, que con toda probabilidad se enfrentará también a Ayuso en 2027, ocupa la cartera de Sanidad y ya ha tenido algún encontronazo con el consejero madrileño.

En el Gobierno también quiere sacar toda su artillería contra la presidenta madrileña. No es vano, el núcleo central del Gobierno proviene de la federación madrileña con Pedro Sánchez a la cabeza y con Félix Bolaños ocupando también un lugar destacado. También la mano derecha de Bolaños durante varios años, Fran Martín, y que ahora está al frente de la Delegación de Gobierno, aprovecha cualquier oportunidad para confrontar contra Ayuso.

El Senado como la Asamblea Bis

En el entorno de López también han visto un foro en el que confrontar dialécticamente todas las semanas con el PP de Ayuso. Será en el Senado donde el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, ocupa un asiento. El ministro va a "cerrar y contrarrestar" todas las intervenciones del número dos de la presidenta madrileña en el partido. Incluso esperan que la sesión de control al Gobierno central en la Cámara Alta, que se celebra los martes por la tarde, se convierta en un adelanto de los electrizantes plenos de los jueves en la Asamblea de Madrid.

En el PSOE-M se preparan ya para el desembarco de López. Este jueves le acompañaron representantes de todas las agrupaciones de Madrid capital durante su rueda de prensa. No será el único acto. El próximo miércoles, Óscar López hará un gran mitin con militantes en la agrupación de San Blas- Canillejas. Allí seguirá insistiendo en que quiere "una izquierda valiente". Una frase que encierra una crítica a Juan Lobato . Unos consideran que su oposición no tenía "foco nacional" mientras que otros le reprochan "su tibieza".

Todas las principales familias del socialismo madrileño respaldan a López. No parece que haya ninguna candidatura alternativa y, si alguien consigue los avales, no parece que tenga muchas posibilidades. En el seno del socialismo madrileño justifican la unidad en torno al ministro tras la "salida traumática" de Lobato. Los pocos que discrepan, como el alcalde de El Boalo, han anunciado que se marchan. El regidor deja el partido entre reproches contra "el linchamiento" al ya ex secretario general de los socialistas madrileños.