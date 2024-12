El PP vuelve a reclamar a García Ortiz que comparezca en el Senado tras su huida

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Yolanda Ibarrola, ha respondido por carta al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que rechazó acudir a la Comisión Koldo excusándose en su agenda, para reclamarle una fecha de comparecencia. En la misiva, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el PP le reclama que informe de su disponibilidad para poder cumplir con su obligación legal.

Fuentes del PP subrayan que "el imputado Fiscal General del Estado huyó del Senado esta semana riéndose del Código Penal, las leyes, las Cortes y de todos los españoles". "Debemos poner fin a esa huida y que García Ortiz cumpla con sus obligaciones y comparezca en el Senado, tal y como se comprometió", subrayan desde el partido.

El fiscal general se había comprometido a comparecer el pasado día 4 de diciembre en la Cámara Alta pero, apenas unos días antes, se excusó montándose un acto no previsto en Toledo, y no dando fecha alternativa para su comparecencia. "El ministro número 23 del Gobierno está escondido para no dar explicaciones por su situación judicial", critican en el PP, que defienden la necesidad de "sacarle del escondite".

En la carta, la senadora le apela para que cumpla con "la leal y decidida colaboración con las Cortes Generales que invoca" que "dista mucho de esta negativa a comparecer en el Senado, por lo que le ruego que reconsidere su posición y encuentre un día para comparecer en la Comisión de Justicia del Senado antes de la finalización del actual periodo de sesiones tal y como le pedí el 20 de octubre pasado", recoge el texto.

El veto al techo de gasto

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra la decisión de levantar la potestad del Senado para vetar el techo de gasto. Una medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante maniobras legislativas por las que quitan a la Cámara Alta la posibilidad de tumbar el primer paso para la aprobación de los PGE, como aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en respuesta a la crisis económica.

La portavoz del PP, Alicia García, ha criticado que "el Gobierno está acostumbrado a recurrir a trámites fraudulentos y por la puerta de atrás para saltarse los controles establecidos en las Cortes Generales" y añade que el nuevo procedimiento establecido por el PSOE y sus socios "implica una vulneración de hasta cinco artículos de la Constitución. En concreto, el 23, 90.2, 66.2, 134 y 135".