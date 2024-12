Los presidentes autonómicos, sorprendidos con el despotismo de Sánchez: "No se atrevió con Ayuso"

"El ambiente era frío. Hasta el final no pusieron calefactores. Yo no sabía si estaban nerviosos pero estaban tirando", bromeaba el presidente castellano-manchego Emiliano García Page a la salida. La cumbre XXVI cumbre de Presidentes celebrada este viernes en Santander dejaba helados a los presentes y no sólo por la temperatura que se vivía en el Palacio de La Magdalena, sino por la actitud de Pedro Sánchez dentro del plenario.

El presidente del Gobierno que, además de intervenir al comienzo y al cierre, ejerce de moderador, era tajante a la hora de cortar las intervenciones cuando superaban los 10 minutos. Sucedió con el presidente gallego, Alfonso Rueda, y hasta con el valenciano, Carlos Mazón, pero a que éste había dedicado la mayor parte de la intervención a detallar la situación en su comunidad tras la DANA que ya ha dejado más de 220 muertos. Una intervención emotiva, según los presentes, pero que al presidente del Gobierno no le conmovió como para permitirle hablar durante más tiempo.

Aunque la palma se la llevó el vicepresidente de Melilla, Miguel Marín, que acudió en representación de Juan José Imbroda que excusó su presencia porque a esa misma hora estaban operando a su hijo a corazón abierto. El melillense fue interrumpido con las siguientes palabras: "Usted no tiene rango de presidente".

Más divertido fue el choque con el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, que, cuando Sánchez le quiso cortar, le respondió recordándole que lleva "tres años sin convocarse" esta Conferencia de Presidentes y que ahora no iba a "prorratear". La respuesta del líder del PSOE manchego provocó la carcajada del resto de presidentes autonómicos, la mayoría del PP.

La exigencia de Sánchez a la hora de cortar a los que sobrepasaban los diez minutos de intervención sorprendía a la mayoría aunque, como recuerda un presente, "no se atrevió con Ayuso pese a que se pasó como todos".

La presidenta madrileña llegó a pedirle al presidente del Gobierno que "deje en paz" a Madrid ya que la comunidad autónoma aporta el 80% de su recaudación al Estado para la financiación de la caja común. Pero ni con esas fue interrumpida. Isabel Díaz Ayuso intervino en su totalidad y Sánchez le escuchó atentamente.

Críticas a Ayuso

Las críticas a la presidenta madrileña llegaban al final. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa final, afirmaba que "hay intervenciones de Ayuso que no he acabado de entender" , mientras presumía que el Gobierno está "a favor de una política fiscal progresiva" y de "apoyar a las universidades públicas". Incluso tildaba de "incongruente" que Madrid pidiese más fondos mientras "rebaja impuestos a los más ricos".

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, aprovechaba la presencia de Ayuso y, sin nombrarla, afirmaba que había visto "dos PP". "Antes era un verso libre y ahora no. Hay un PP que, con diferencias, mantiene un trato cordial y otro que, por sistema ataca", terciaba a la par que admitía haber presenciado ataques "a Comunidades Autónomas".

También el catalán Salvador Illa criticaba a Ayuso sin mencionarla. El líder del PSC aseguraba que tuvo una última intervención "de muy pocas palabras" al final para rebatir a "algunas afirmaciones que se están haciendo desde el desconocimiento" y para dejar claro que su propuesta de financiación "es solidaria frente a la insolidaridad de los que plantean la deslealtad institucional".

"Algún ruido no anima. A Cataluña menos, a España menos", terciaba el presidente catalán cuya comunidad volvía a este foro tras años de ausencia. Illa no mencionaba a Ayuso pero todos sabían que iba por el pronóstico de la madrileña tras afirmar que "Cataluña va a ser una nación con funcionarios propios y con Hacienda propia"