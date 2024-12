Ayuso rechaza la condonación de la deuda a las CCAA propuesta por Sánchez menos a Valencia: "No somos un Estado federal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado clara su postura en el seno de la XXVII Cumbre de Presidentes, que se ha celebrado este viernes en el Palacio de la Magdalena (Santander) con casi tres años desde la última.

A puerta cerrada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a los dirigentes autonómicos que en enero convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acometer "la condonación de la deuda de parte del endeudamiento de las comunidades de régimen común". Éste es uno de los puntos incluidos dentro del pacto entre el PSOE y ERC para investir a Sánchez y que incluía la condonación de un 20% de la deuda catalana.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha opuesto frontalmente a esa condonación de la deuda con carácter general. Según Isabel Díaz Ayuso, esta exención, de aplicarse debería ser solo a la Comunidad Valenciana ya que el Gobierno de Mazón "ha heredado el una deuda no asumible" a lo que habría que sumar la tragedia de la DANA.

"Me gustaría que me explicaran que es esto de condonar deudas, condonas deudas y qué: ¿se evaporan las dudas y quedamos en tablas? Por supuesto que no, esto lo van a heredar las siguientes generaciones. La deuda billonaria que tiene el Estado se queda ahí. Por tanto, te lo perdono. ¿Me lo devuelves? Y el conchabeo me parece profundamente injusto y proporcionalmente una locura", manifestó la presidenta de la Comunidad de Madrid en su turno de intervención.

"Y por eso me parece que los que más estamos aportando y que no nos estamos endeudando, cuando hemos gestionado sin endeudarnos, por qué tenemos que asumir que se regala todo, o por lo menos lo que pido es que no se nos siga subiendo impuestos y llamándonos ricos, diciéndonos que van a meter la mano en la caja de Madrid para repartir no sé qué, porque me parece profundamente injusto", subrayó. Hay que recordar que la región no tiene deuda pública que condonar.

Así, subrayó, que "cuando hay que hablar de una cosa común, se habla entre todos". "Y hay que ayudar, efectivamente, a Valencia de una manera extraordinaria por lo evidente, por lo que han sufrido".

"España es un Estado de las autonomías, no federal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid en su turno de intervención, ante Pedro Sánchez, recordó también que "España es un Estado de las autonomías y no federal" e invitó a que si alguien quiere cambiar todo esto, que "lo ponga en un programa electoral" y que sean los españoles quienes decidan en unas elecciones.

"Todos somos iguales ante la ley, ante las oportunidades y, por eso, como somos un Estado de las autonomías, no somos un Estado federal. Si alguien quiere cambiar todo esto, le animo a que lo ponga en su programa electoral y que se presente ante los españoles", señaló Díaz Ayuso. "Que se presente con el mensaje de ‘queremos cambiar el modelo y vamos a ser la República Federal y Cataluña va a ser una nación con caja propia y con los funcionarios propios y con Hacienda propia’. Bueno, pues lo llevamos todos a unas elecciones y que los españoles decidan", ahondó.

Mientras eso no suceda, "somos un único país, 17 regiones y todo lo que es de todos se tiene que debatir abiertamente en confianza, porque es para decidir entre todos qué España queremos".

El cupo catalán "es ilegal e inconstitucional"

La dirigente madrileña también manifestó su rechazo total al cupo catalán por ser "ilegal e inconstitucional", dijo ante la presencia de Salvador Illa. "Quiero saber si vamos a seguir con el tema del cupo catalán y nos vamos a seguir engañando. Me gustaría saber por qué no hablamos de las cifras claras", señaló Ayuso.

En este punto, la presidenta puso sobre la mesa que Madrid recauda en estos momentos con sus impuestos propios 103 millones de euros frente a los 40 de Cataluña. "Es decir, que con el infierno fiscal al que someten a las clases medias catalanas no están recaudando más ni mucho menos".

"Por supuesto, es inconstitucional aunque a estas alturas de la vida, ya me espero cualquier cosa", espetó. "Yo lo que quiero saber es cómo se va a permitir que 2.350 millones que iban a la caja común de las comunidades autónomas se pierdan o los 30.000 que van al Estado", expuso.

En este sentido, Ayuso se quejó de que se hable de Madrid como una región de ricos. "No se respeta la voluntad de los madrileños en las urnas cuando han votado libremente libertad en sus impuestos, libertad en sus empresas, libertad en sus políticas de vivienda", reivindicó a la vez que recordó que la Comunidad aporta el 80% a la caja común de todos los españoles y que compite a nivel mundial con otras capitales internacionales.

"El 80% de lo que se recauda en Madrid con el trabajo de los madrileños se lo queda el Estado. Por tanto, hay una profunda infrafinanciación. Esa comunidad de ricos (con ironía) es una comunidad infrafinanciada que está saturada en sus servicios públicos. Y claro que coincido en que el que más tiene, más paga. Sólo faltaba. Esta es la progresividad fiscal no se ha inventado ahora. Lo que no puede ser es que unas decidan que ahora, por mantenerse en el poder, se olvidan del resto de los españoles".