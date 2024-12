Una charla con Jésica desvela una visita previa al aeropuerto para blindar Ia llegada de Delcy con permiso de Sánchez

La conversación interceptada por la UCO en la que José Luis Ábalos incluyó el mensaje del presidente Pedro Sánchez autorizando la llegada a España de la narcodictadora Delcy Rodríguez incluyó más mensajes. Toda la conversación se mantuvo tres días antes de la llegada de la mano derecha de Nicolás Maduro contraviniendo las sanciones de la UE. Y en ese chat, y con la misma fecha, se incluyó un mensaje de la novia del ministro de Transportes y mano derecha de Sánchez en el partido en aquel momento, José Luis Ábalos. Ese mensaje desvela que tres días antes de la llegada de Delcy, hasta Jésica conocía el viaje. De hecho, la conversación no sólo versa sobre el viaje -al que denominan, ya tres días antes, como "el incendio", sino sobre una visita previa al aeropuerto, el viernes 17 de enero. Hay que recordar que la mansión para que se quedara la dictadora en España estaba reservada desde el 18. Y Jésica se lamenta porque pregunta por la disponibilidad de su novio y ministro y le comunica Koldo lo siguiente: "Aeropuerto. No sabemos si hay que ir". Ese día no era el viaje, lo que quiere decir que se trataba de una visita previa para realizar los preparativos, no del viaje, sino, obviamente, de los preparativos para garantizar el secreto de ese viaje. Y todo ello es posterior al consentimiento del presidente del Gobierno para que viniera Delcy Rodríguez.

La conversación entre Jésica y Koldo sobre el "incendio"

Jésica saluda: "Wooola". Y pregunta por sus planes: "Oye Koldo, una duda: José q tiene el viernes a las 16h?" La respuesta en clave de Koldo García Izaguirre sólo es comprensible si Jésica tiene información previa: "Aeropuerto. No sabemos si hay que ir. El incendio". Jésica no pregunta nada más. Al revés: confirma el pleno entendimiento de la frase: "Hablé ya con mi amor". Y manda un logo de un corazón. Jésica sabía que el "incendio" era la llegada de Delcy. Y era "incendio", obviamente, porque todos conocían las sanciones europeas a la llegada de la narcodictadora. Todos, incluido Pedro Sánchez, que ya por aquellas fechas y en esa misma conversación aparece retratado con su "bien" a la comunicación por Ábalos de la llegada de Delcy.

Pedro Sánchez fue totalmente consciente de todo

Y la visita del viernes 17 de enero no podía ser para la llegada, sino para blindar su llegada sin problemas y sin filtraciones.

Hay que recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio su beneplácito a la visita secreta de la nº 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez entró en territorio español en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 y permaneció, al menos, unas horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas. La nº 2 de la dictadura venezolana mantuvo un encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y, a partir de ahí, sólo se sabe que contó con una mansión alquilada en la zona más lujosa de Madrid por la trama y disponible para ella durante ocho días. Se desconoce por el momento quienes fueron los ocupantes de esa casa.

Según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el 16 de enero de 2020 en una conversación entre Koldo García y José Luis Ábalos, este último le remite una captura de pantalla en la cual, el ex ministro se ponía en contacto con el presidente del Gobierno: "Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda". Pedro Sánchez contesto entonces a Ábalos: "Bien".

"De esta forma", apunta la Guardia Civil, "Ábalos informa al presidente de la realización de visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de Duro Felguera. Sin embargo, por parte de esta Unidad no se tiene constancia del cobro de ninguna deuda por parte de Duro Felguera en aquellas fechas". "Tras el envío de esta imagen por parte de Ábalos a Koldo este último le contestó ‘Cuanto te quiero’ para que seguidamente Ábalos añadiera: ‘Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas’. De esta manera, se aprecia cómo a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy", señala la UCO.