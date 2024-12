No uno, sino dos. La UCO se ha encontrado en su investigación al hermano del presidente del Gobierno con un mail que delata, no un solo caso de presunto tráfico de influencias, sino dos casos. El hermano de Pedro Sánchez tuvo un cargo reinventado, modificado, encarecido, elevado de rango y asignado a los doce días de que el líder del PSOE ganara la secretaría general de su partido y se convirtiera en jefe de todos los socialistas. Pero ese fue el primero, el entregado un 30 de junio de 2017. Pero, posteriormente, David Sánchez fue elevado de cargo.

Y un mail intervenido por la UCO correspondiente a un intercambio de información de la Diputación de Badajoz del 24 de octubre de 2022 constata que se eludió la "reglamentación" también en el ascenso posterior del hermano. El mail señala sin matices: "Nada que objetar con carácter general a la motivación, aunque para una ficha de configuración de puesto de trabajo me parece excesivamente detallada. Lo que sí considero que habría que cambiar es no hacer mención a la creación de este puesto de trabajo […]. Creo que la modificación evita muchos problemas, no sólo de justificación, sino de provisión, porque si se crea un nuevo puesto de trabajo habrá que proveerlo reglamentariamente y eso ahora es inviable". De hecho, el nuevo puesto nunca salió a concurso de otros aspirantes. Se asignó a David Sánchez y punto.

Mail intervenido por la UCO

Un correo electrónico relativo al ascenso

La UCO ha destacado en su informe un "correo electrónico con fecha 24-10-2022, enviado desde la dirección mpxxxx@dip-badajoz.es vinculada a M.E.P., al correo jexxxxxx@dip-badajoz.es cuenta corporativa utilizada por J.E.T., con copia a los correos jcxxxx@dip-badajoz.es y fmartoso@dip-badajoz.es. Allí se explica como eludir la convocatoria del nuevo puesto que se quedó el hermano de Sánchez. "Este correo electrónico se corresponde con una cadena de mensajes de los interlocutores de la misma, continuando la conversación señalada en el correo precedente, relativo al cambio del puesto de trabajo de ‘Coordinador/a de actividades de los Conservatorios de Música’, donde J.E.T. señala que, bajo su opinión, se debería modificar ‘creación’ del puesto de trabajo, por ‘modificación’, ya que la creación de un puesto de trabajo requeriría ‘proveerlo reglamentariamente’. Claro, porque lo era. No era un ascenso: David Sánchez pasaba de coordinador de los conservatorios a jefe de artes escénicas.

El mail en cuestión señala lo siguiente: "Buenos días. Nada que objetar con carácter general a la motivación, aunque para una ficha de configuración de puesto de trabajo me parece excesivamente detallada. Lo que sí considero que habría que cambiar es no hacer mención a la creación de este puesto de trabajo, puesto que lo que se plantea es simplemente un cambio de denominación, con algunas funciones que pueden ser las que tú detallas, así como un cambio de adscripción, bajo la dependencia orgánica del Área de Cultura, en lugar de los conservatorios".

El siguiente párrafo aclara más el motivo de los cambios solicitados: "Creo que la modificación evita muchos problemas, no sólo de justificación, sino de provisión, porque si se crea un nuevo puesto de trabajo habrá que proveerlo reglamentariamente y eso ahora es inviable".