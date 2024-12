Bolaños pierde la compostura en el Congreso

La diputada popular Esther Muñoz ha preguntado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, si de verdad cree que hay una persecución judicial contra el Gobierno. "Han dicho ustedes verdaderas barbaridades como que los jueces no pasaron por la Transición" o que "hay jueces filtrando información al Partido Popular", sobre lo que ha cuestionado: "¿Pero tienen ustedes pruebas o es que ya difaman así por inercia?".

Bolaños ha empezado por refugiarse en afirmar "categóricamente" que existe una "campaña de persecución de organizaciones ultra contra personas progresistas y sus familiares". También ha asegurado que estas organizaciones "que ustedes benefician están pervirtiendo la figura de la acusación popular" y que se está "persiguiendo a políticos progresistas honrados", ha gritado el ministro completamente fuera de sí.

Ante estos gritos la deputada popular le ha reclamado tranquilidad y le ha recordado que al que "la causa de sus desvelos es el señor Aldama", al que se ha tratado de ridiculizar desde el PSOE "y no paran de repetir que es un delincuente confeso, hoy mismo lo ha hecho aquí, pero claro, señor Bolaños, este delincuente confeso organizaba cumpleaños de ministros a los que iba todo el Gobierno, se paseaba con los ministros y llegaba a contrataciones, el delincuente confeso iba por Ferraz como Pedro por su casa, se iba a San Petersburgo con la mujer del presidente Sánchez a hacer negocios" ha repasado Esther Muñoz, que ha rematado avisando a Bolaños de que "entre tanta mentira no han sido ustedes conscientes de lo que dicen, porque si el señor Aldama es un delincuente confeso, ustedes eran los facilitadores del delincuente confeso, señor Bolaños".

Para finalizar la parlamentaria del PP ha hecho referencia a la ley sobre los bulos que acaba de anunciar el Gobierno asegurando que "el problema que tienen es que ustedes no quieren tener competencia a la hora de hacer bulos, están en contra del libre mercado, hasta en eso quieren ser los únicos".

Ante el aluvión de golpes dialécticos Bolaños ha tratado de explicar lo que ha denominado "el ciclo del bulo" y para ello ha utilizado recortes de prensa con los que ha calificado a medios de comunicación de "pseudomedios" y al Partido Popular y Vox de "revolcarse" en el bulo pero que al final "la verdad aflora".

El ministro ha elegido para justificar sus ataques a la libertad de expresión en el caso de las acciones del BBVA que posee David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, cuyo valor no es tan alto como llegó a publicarse, pero ha obviado que el resto de informaciones sobre el caso, así como las de otros casos y singularmente el de Begoña Gómez, no sólo no se han desmentido sino que han sido refrendadas en informes policiales.