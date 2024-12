'El Confidencial' responde a 'The Objective' y le advierte con posibles acciones legales

El diario El Confidencial publicó este lunes una fotografía inédita en la que aparecía Víctor de Aldama, junto al entonces secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la tercera planta de Ferraz, 70, reunidos con los enviados diplomáticos de Juan Guaidó. La imagen, que desmontaba la mentira aireada por numerosos cargos gubernamentales y socialistas de que el empresario no había pisado su sede, provocó la ira de la feligresía socialista, que puso en marcha una campaña de desinformación contando que la foto estaba manipulada, y a la que se sumó The Objective.

Este miércoles, The Objective publicaba una noticia sin firmar así titulada: "La misteriosa foto de Ferraz: ¿ha manipulado Aldama la imagen para presumir de influencia?". En esta pieza anónima, el periódico señalaba que varios asistentes a la reunión no recordaban "que Aldama ocupara aquel lugar tan preeminente y ponen en duda que tanto él como Koldo García llegaran a estar presentes en la sala donde se vieron con el ministro".

The Objective daba a entender que la imagen de El Confidencial era un montaje: "Refuerza esa versión una foto publicada por The Objective aquel día y en la que no aparece Aldama al lado de Ábalos. Según esa instantánea, publicada el 29 de marzo de 2019, el comisionista no estaba sentado en la mesa. Analizando las dos fotografías, que están tomadas desde ángulos diferentes, llama la atención la posición de los vasos. En la imagen de El Confidencial todavía no se ha servido el agua, por lo que podría ser del comienzo de la reunión. Mientras, en la publicada por The Objective, ya se ven los vasos situados cada uno en la posición de cada integrante del encuentro… y no aparece ninguno donde teóricamente estuvo sentado Aldama". "Varios de los presentes –insiste el periódico– rechazan que la escena fuese así y sospechan que alguien ha podido manipular la imagen para aparentar que el papel del comisionista era de mayor relieve".

Este jueves, El Confidencial respondía informando de que la fotografía ha sido verificada por la plataforma maldita.es y por verificaRTVE, "además de por las reacciones del propio Gobierno y de Ábalos". De este modo, queda en evidencia la campaña de desinformación y de bulos "de cuentas afines a Ferraz y de algún medio como The Objective que se ha sumado a esta campaña de fango siguiendo no se sabe qué intereses". Además, el diario dirigido por Nacho Cardero avisa de que "se reserva el derecho a emprender acciones legales".

Disculpas de The Objective

Como respuesta, el director de The Objective ha anunciado la eliminación del artículo negando que quisieran criticar a El Confidencial. Según Álvaro Nieto, la información intentaba "contextualizar una reunión celebrada en la sede del PSOE entre Ábalos, Aldama y un grupo de embajadores de Juan Guaidó. Se trataba de añadir información a lo ya publicado".

Este miércoles 18 de diciembre THE OBJECTIVE publicó un texto para intentar contextualizar una reunión celebrada en la sede del PSOE entre Ábalos, Aldama y un grupo de embajadores de Juan Guaidó. Se trataba de añadir información a lo ya publicado, ofreciendo una fotografía del… — Álvaro Nieto (@alvaronieto) December 19, 2024

"Ese texto en modo alguno pretendía atacar ni cuestionar el trabajo de El Confidencial, periódico del que tenemos la mejor de las consideraciones y es un referente para todos nosotros", apunta Nieto, lamentando que la información haya "sido interpretada como un ataque a EC y, además, está siendo utilizada para desatar una infame campaña de desprestigio contra ese periódico y algunos de sus periodistas".

"Como consecuencia, creo que ha sido un error su publicación y he decidido eliminar el artículo porque no puedo tolerar que nadie use nuestro trabajo para atizar a compañeros a los que tanto admiramos. Como director de TO, asumo totalmente la responsabilidad del texto publicado y pido disculpas a ‘El Confidencial’, y especialmente a José María Olmo, por el daño causado", concluye.