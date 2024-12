Feijóo reivindica votar con Junts sin "chantajes", reprocha a Vox su actitud "confusa" y defiende a Mazón

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido este viernes para hacer balance de un año que, como él mismo ha recordado, arrancó con la aprobación de la amnistía y concluye con el paseíllo judicial del entorno de Pedro Sánchez. El presidente del Partido Popular ha criticando que se compare su relación con Junts con la del jefe del Ejecutivo, recordando que él está en la oposición "por no renunciar a mis principios".

"No me importa coincidir en votaciones para bajar impuestos o cumplir nuestro programa electoral sin chantajes ni amenazas", ha dicho, rechazando cualquier similitud con Sánchez. "Es un insulto a los españoles", "un juego dialéctico", ha asegurado, recordando que está en la oposición por "no renunciar a mis principios", mientras que Sánchez logró una investidura pactada a cambio de todo tipo de cesiones.

El presidente del Partido Popular ha reivindicado sus victorias parlamentarias y ha augurado que podrían volver a producirse en el futuro ya que "seguiremos manteniendo nuestro programa", con propuestas que trasladarán tanto al Senado como al Congreso. Una oposición que define como "útil" y prueba de que existe una "alternativa" al sanchismo. "Nuestro objetivo es hacer oposición y proposición", ha dicho al ser preguntado por si, a pesar de que la actualidad viene marcada por la corrupción, mantendrá su agenda social, presentando por ejemplo a principios de 2025 su Ley de Vivienda.

La difícil relación con Vox

Sobre la posibilidad de que el próximo año venga marcado, de nuevo, por una posible convocatoria electoral, Feijóo no lo ha descartado aunque ha evitado hacer un pronóstico. Tampoco a nivel autonómico, donde su relación con Vox está más deteriorada dado que amenazan con tumbar todos los presupuestos allí donde son necesarios si el PP pacta con el PSOE la política migratoria.

Preguntado por si 2025 traerá un acercamiento con los de Santiago Abascal, el líder de la oposición les ha reprochado comportarse en ocasiones de manera "contradictoria y confusa". "Vox tendrá que decidir si quiere facilitar un cambio o impedirlo, si quiere hacer oposición al PP o a Pedro Sánchez", ha reclamado, defendiendo que el único objetivo de su partido es "cambiar al Gobierno y abrir una nueva época de esperanza para el país".

Defiende ahora a Mazón tras atribuirle errores

En este año marcado, sin duda, por la DANA, Feijóo ha tenido un emotivo recuerdo para todos los afectados, a lo que ha prometido no olvidar en la reconstrucción, reclamando al Gobierno central las ayudas prometidas. Sobre la comida de Carlos Mazón y su gestión al frente de la catástrofe, ha evitado pronunciarse, aunque ha defendido su labor actual, asegurando que "es el único que ha dado la cara" y "es mucho más eficiente en la ejecución de ayudas que el Gobierno de mi país".

"El único político que ha seguido gestionando en el ámbito de sus responsabilidades, asumiendo una remodelación en su gobierno y uniendo su propio futuro a la reconstrucción, ha sido Mazón, creo que eso eso debe ponerse en su haber porque es justo y, además, es verdad", ha asegurado, en un respaldo que hace semanas se viene produciendo por parte del PP, después de atribuir al presidente valenciano "errores" y pedirle no caer en más "tropiezos".