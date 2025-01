El Gobierno ha señalado 2025 como un año de celebraciones. Será el año del pueblo gitano, ya que se conmemoran 600 años de su llegada a España, pero, sobre todo, será el año en que se "celebrará" la muerte de Francisco Franco con más de 100 actos en toda España. Al frente del Comisionado, y con un sueldo de 80.000 euros, estará la historiadora Carmina Guzmán, quien también cuenta con experiencia en gestión cultural. Lo que el Gobierno se niega a aclarar es a cuánto ascenderá el presupuesto de este centenar de eventos que pretende realizar.

El primero de ellos será este miércoles en el Museo Reina Sofía y llevará por nombre "50 años de España en libertad", a pesar de que la Constitución no se aprobó hasta 1978. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguraba, citando ejemplos de Portugal o Alemania, que "siempre se ha partido para sus homenajes justamente cuando caían los sistemas opresores".

Sin embargo, lo cierto es que la Revolución de los Claveles o la caída del Muro de Berlín, auténticos levantamientos populares, distan mucho de la muerte de Franco, quien falleció por una enfermedad tras una larga agonía. "Hemos establecido que, en ese momento, tenemos que celebrar, y el verbo es correcto, celebrar, la democracia y la libertad", añadía Torres, quien aseguraba que "una cosa no quita a la otra" y se mostraba abierto a conmemorar también en 2028 los 50 años de la Constitución o en 2027 las primeras elecciones democráticas.

Torres esgrimía una serie de razones para "celebrar" los 50 años de la muerte de Franco. "Antes, el hombre permitía o no a su mujer abrir una cuenta bancaria. Hoy, los homosexuales pueden casarse. En la dictadura, iban a trabajos forzados en un campo de concentración en Fuerteventura", afirmaba, con el fin de convencer sobre la importancia de la efeméride.

Pese a haber sido invitado a varios actos, Felipe VI solo estará presente en la visita a los campos de concentración de Auschwitz, Mauthausen y en un evento en España que "conmemorará el importante papel que jugó la monarquía en la Transición". Lo que no ha querido aclarar Moncloa es si a este acto ha sido invitado Juan Carlos I, el Rey que ayudó a traer la democracia. "El papel de la Casa Real fue fundamental. Por fortuna, no todo fue atado y bien atado", admitía Torres, quien, pese a la insistencia de los periodistas, no aclaraba si el emérito será invitado.

El ministro aseguraba que se está "en contacto con la Casa Real" y que lo que se haga "lo acordaremos". Fuentes del Ejecutivo lanzan la pelota a Zarzuela y aseguran que corresponde a la Casa Real invitar al padre de Felipe VI, quien ahora vive en Abu Dhabi tras revelarse que poseía una fortuna en el extranjero, frutos de comisiones por obras en el extranjero.