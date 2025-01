Sánchez deja fuera de las ayudas de la DANA a los agricultores que no estuvieran al día en el Registro

Si la letra grande de las ayudas por las inundaciones de Valencia ha sembrado la polémica -más de la mitad de los pagos son préstamos a devolver, abonos del Consorcio de Compensación de Seguros o financiación a las propias administraciones-, la letra pequeña de las medidas del Gobierno de apoyo a los agricultores afectados por la DANA ha disparado el enfado y el malestar.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar una Orden, la APA/1479/2024, por la que se acuerdan "adaptaciones y concreciones relativas a las ayudas directas a los sectores agrícolas dispuestas en los Reales Decreto-ley 7/2024 y 9/2024". Y allí figura, nada más y nada menos, que la exclusión de buena parte de los agricultores de la ayuda extraordinaria para poder compensar la pérdida de renta. ¿El motivo? No poder cumplir un mero trámite burocrático, como es el hecho de no estar inscritos a de fecha 28 de octubre en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).

La Asociación de agricultores lo denuncia

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado que "centenares de damnificados van a quedarse fuera de la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta por no cumplir un mero trámite burocrático, como es estar inscritos a fecha 28 de octubre en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA)".

Hasta ahora, el Gobierno había asegurado que tendrían acceso a las ayudas los agricultores afectados que estuvieran en los sistemas de información o bases de datos del Ministerio de Agricultura. Punto, independientemente de los citados Registros, que, evidentemente, no certifican la actividad efectiva y pérdidas reales sino que, simplemente, cierran los trámites burocráticos de las explotaciones.

Pero la cosa ha cambiado. Y una resolución de última hora en el BOE ha incluido este nuevo requisito burocrático, "provocando la exclusión de aquellos productores o viveros que no se han inscrito en este registro en particular. "Es el caso, por ejemplo, de V.M.A. que sufrió graves destrozos en campos, viveros, vehículos, tractores y viviendas en los términos de Turís, Torrent y Paiporta: "Pese a que mi actividad agraria es legal, tributo en Hacienda o la Administración realiza las oportunas inspecciones, ahora para el tema de las ayudas no puedo entrar por un papel que no tenía antes de la DANA y que ahora he cumplimentado", explica ASAJA.

En la Orden publicada en el BOE, además, el Gobierno sigue sin incluir en las medidas agrarias a los municipios afectados de la provincia de Castellón, "mientras que en los nuevos municipios de la provincia de Valencia obliga a los agricultores a comunicar a los ayuntamientos, mediante un trámite burocrático, los daños sufridos en sus explotaciones", denuncia la asociación agraria.

Sánchez excluye de las ayudas al 80% de los agricultores

Así, AVA-ASAJA advierte de que las ayudas directas de 5.000 euros para autónomos no irán a los bolsillos de aquellos agricultores que no estuvieran el 28 de octubre en el censo de empresarios profesionales y retenedores (modelo 036 o 037). La asociación ya alertó de que el Gobierno excluía de estas ayudas directas para autónomos a más del 80% de los agricultores afectados, porque la normativa estatal no contempla a los productores a tiempo parcial y a los jubilados no autónomos, que representan a la mayoría del sector agrario valenciano.

Asimismo, ASAJA denunció que el Gobierno dejaba fuera de las medidas de apoyo los casos en los que no constan ingresos de campañas precedentes, "por tener una finca con plantones que no han entrado todavía en producción, por tratarse de una primera instalación de joven agricultor o una explotación recién heredada o recuperada tras un contrato de arrendamiento".