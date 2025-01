El periodista y tertuliano de Antena 3 Toni Bolaño ha contradicho su propia información publicada en el diario La Razón durante el programa Espejo Público de este miércoles, en el que ha tachado de "mentira" una noticia que explicaba que la única federación socialista que resistía a la "OPA territorial" del líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pretende colocar a sus afines en las secretarías generales regionales, era Extremadura.

"Es mentira, eso que ha publicado La Razón es mentira", ha espetado el colaborador justo antes de rectificar con tono de sorpresa: "¡Ah! Bueno no, que lo he publicado yo". De esta forma se ha expresado el colaborador Toni Bolaño antes de seguir argumentando —sin mayor explicación sobre su lapsus— que Extremadura es la única región donde el PSOE afronta unas primarias en su directiva en las que se presenta un candidato que no es el preferido de Ferraz.

En concreto, Bolaño se ha referido al actual secretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, que ya consiguió llegar a la dirección regional sin el apoyo del líder de los socialistas. Este no ha seguido los pasos de Juan Lobato en Madrid, Juan Espadas en Andalucía o Luis Tudanca en Castilla y León, que han abandonado la idea de presentarse a la secretaría general de su federación después de no tener el apoyo de La Moncloa.

Sin embargo, aunque Bolaño posteriormente ha defendido esa información, ha sido muy contundente en un primer momento criticándola y atacando al medio en el que él mismo colabora. "Eso que publica La Razón es mentira", ha dicho sin ningún tipo de temor a desacreditar al diario en el que colabora y que, para más inri, llevaba su información a portada.