Las frases más surrealistas de la declaración del hermano de Sánchez

“Trabajo los siete días de la semana”

“¿Cuántos días trabaja usted a la semana?“, le preguntaron, a lo que el hermano de Sánchez respondió: “Mire, a mí me encanta mi trabajo honestamente, entonces yo estoy trabajando todos los días. De hecho, he trabajado en vacaciones, no tengo ningún inconveniente, no es una cosa que a mí me suponga una carga, lo hago con pasión, sobre todo porque conozco muy bien las dificultades a las que se enfrentan las instituciones de enseñanza”. Tras insistir en la pregunta, dice entonces: “Pues si tiene siete, siete. Si de repente lo ampliamos, pues trabajaré, no tengo inconveniente en trabajar”.