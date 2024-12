Los momentos más bochornosos del año de Pedro Sánchez, un presidente cercado por la corrupción

12 / 33

La no dimisión y la matraca de los "bulos"

Después de sus cinco días de reflexión, Pedro Sánchez comparecía desde Moncloa para anunciar que no dimitía: "He decidido seguir con más fuerza si cabe". Lejos de dar ni una sola explicación sobre los negocios de su mujer, el presidente ponía el foco en jueces y medios de comunicación, anunciando una “limpieza" que vendría a consumar lo que, a su juicio, era "una regeneración pendiente". España se convertía así en el hazmereír de la prensa extranjera, que tachaba lo sucedido de “un teatro bochornoso impropio de un presidente". Sin avergonzarse ni lo más mínimo, Sánchez iniciaba así su particular campaña contra los “bulos" y el “fango".