Begoña Gómez firmó otra carta de recomendación a favor del creador de su máster en otro concurso público

La actividad de Begoña Gómez como avalista de empresas que obtienen jugosos contratos del Gobierno presidido por su marido, el presidente del Gobierno, tiene hoy un segundo capítulo con el mismo empresario. Así lo desvela El Confidencial, en una información en la que deja constancia de que Begoña Gómez firmo una segunda carta recomendando a Carlos Barrabés, el empresario que montó el Máster en Transformación Social Competitiva a la mujer de Sánchez.

Continuando con la información publicada el martes, el diario digital nos muestra una segunda carta de apoyo a la UTE de Carlos Barrabés y la escuela de negocios The Valley para que obtuviera otro contrato público del Gobierno —en concreto del Ministerio de Economía presidido por Nadia Calviño— en mitad de la pandemia. El concurso, con un presupuesto base de 11 millones de euros, estaba destinado a adjudicar un "servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital". La UTE se hizo con uno de los dos lotes de la licitación, y en su oferta incluía la "declaración de interés" firmada de su puño y letra por la propia Begoña Gómez y dirigida a la mesa de contratación.

El peso de las cartas de apoyo en los expedientes de licitación fue valorado por la mesa de contratación en el apartado subjetivo de los concursos, con un peso del 40% de la puntuación final. El otro 60%, de carácter objetivo, dependía directamente de la oferta económica.

Es importante destacar que la licitación por el lote 1, que se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el 8 de junio de 2020 por un precio máximo de 5,5 millones de euros, suponía el 60% de la facturación que obtuvo Barrabés a lo largo de todo el ejercicio de 2019. Y también que otras 20 empresas se presentaron a la licitación por el bloque 1, entre ellas gigantes como Everis, DXC Technology, Altia Consultores y Manpower. Barrabés y The Valley acabaron imponiéndose a todos sus rivales por un ajustadísimo margen, resultando adjudicataria del citado lote 1 con una oferta económica de 4,4 millones de euros, como informa El Confidencial, sin que trascendiera en ningún momento el contenido de la oferta ganadora, la única que presentó una carta de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Quién es Barrabés

Carlos Barrabés no sólo es el empresario que puso en contacto as Begoña Gómez con Air Europa en 2019 sino que, además, diseñó después, buscó profesores y llenó de contenido el Máster en Transformación social competitiva de la UCM que dirige Begoña Gómez, sin tener titulación oficial universitaria. Gómez tiene un título no oficial en Marketing de la Escuela Superior de Marketing y Negocios, un título no homologado.

Además, Barrabés es uno de los docentes más destacados del curso. Se cierra así el círculo de las relaciones de Begoña Gómez con empresarios que ponen en la picota la actuación del Gobierno presidido por su marido en relación precisamente a esas empresas.

La relación de Gómez con Barrabés se remonta al menos a junio de 2019, cuando el consultor invitó a la mujer de Pedro Sánchez a unas jornadas de sostenibilidad en Ifema. Tres meses después de firmar las cartas de apoyo dio comienzo la primera edición del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que sigue dirigiendo hoy día Begoña Gómez, programa que le permitió justificar que fuera nombrada directora de la Cátedra en la universidad madrileña.