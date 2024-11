El Gobierno cruza una línea más y culpa al Rey de lo sucedido en Paiporta: "Ha sido su empeño, un error gigantesco"

Los Reyes de España han visitado este domingo la localidad valenciana de Paiporta, una de las zonas cero de la tragedia provocada por la DANA. Junto a ellos han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Una visita donde se ha palpado la indignación de la población con las administraciones públicas y la respuesta que han tenido antes la crisis provocada por las inundaciones.

Los ciudadanos han lanzado objetos y barro y han insultado a la comitiva. Ante esa situación, don Felipe y doña Letizia han optado por hablar con la población para rebajar los ánimos, han escuchado sus reclamaciones y han terminado abrazándose a varios afectados. La Reina, con lágrimas en los ojos. Mazon se ha mantenido al lado del Monarca aguantando el tipo. Por su parte, Pedro Sánchez ha puesto pies en polvorosa y ha huido de la zona junto a su servicio de escoltas.

Poco después de estos hechos -y un poco antes de que un presidente del Gobierno ya a salvo calificase a aquellos que le han mostrado su indignación en las calles de Paiporta de "elementos marginales"-, el Ejecutivo central ha querido culpar a la Casa Real y al propio Felipe VI de los acontecimientos que han tenido lugar en las embarradas calles de la localidad valenciana.

Fuentes del Gobierno han trasmitido a elDiario.es que esa visita "ha sido un empeño del Rey que no tenía que haberse producido. Un error gigantesco". En parecidos términos se han expresado desde el Palacio de La Moncloa cuando el diario El Español les ha preguntado por la visita a Paiporta. Han explicado que esa visita a la localidad valenciana nunca se debería haberse realizado.

Hay que recordar que la Constitución española confiere a la Corona un papel exclusivamente de representación institucional y que, como tal, tanto la agenda de los Reyes como sus intervenciones públicas están muy medidas y cuentan de antemano con la aprobación de la Presidencia del Gobierno. Es decir, que no realizan ninguna actividad institucional sin el consentimiento previo del Palacio de La Moncloa, esté quien esté en cada momento.

Mazón: "Me parece inmoral preocuparme de la tormenta política"

Tras lo sucedido en Paiporta, Carlos Mazón se desplazó a Chiva, donde los reyes y el presidente del Gobierno también tenían pensado acudir, aunque finalmente la visita quedó suspendida. "Yo he visto que su majestad entraba en el coche, porque hasta que no entrara en su coche yo no me pensaba mover de su lado, faltaría más, porque es mi obligación. Yo estoy esperando a que llegue a Chiva, yo estoy al lado del Rey", dijo Mazón a la cadena Cope.

El presidente valenciano aseguró que "lo de la gravedad política" en estos momentos "me tiene bastante sin cuidado, me parece hasta inmoral preocuparme de la tormenta política. Me preocupa la que ha caído y la que todavía tenemos que seguir sacando. Aquí estamos en currar, la tormenta política se la dejo a otros", añadió.

"Hay que garantizarles que el Estado está presente"

Finalmente los Reyes no acudieron a Chiva, donde hay al menos siete fallecidos. Fuentes de Zarzuela informaron de que la visita a Chiva quedaba aplazada "por acuerdo conjunto de las autoridades estatales, autonómicas y de la Casa Real". El Ayuntamiento de la localidad había, además, emitido un aviso para que a partir de las 15 horas los vecinos se refugien en sus hogares ante las previsiones de lluvia.

Así, Don Felipe y doña Leticia, como también Mazón, acudieron después al puesto de mando. En el CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Inclusivo) y ante la presencia, asimismo, del presidente del Gobierno, el rey dijo que "hay que entender el enfado y la frustración" de esas personas y advirtió: "Hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente".