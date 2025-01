Sémper aclara que Feijóo nunca se reunirá con Puigdemont para que apoye una moción de censura

No habrá ningún tipo de reunión de Alberto Núñez Feijóo con Carles Puigdemont, ni siquiera para intentar lograr su apoyo a una moción de censura, según ha aclarado el portavoz del PP, Borja Sémper, después de que el presidente del partido evitara responder en varias ocasiones a este supuesto, durante una entrevista en Onda Cero. "Feijóo no va a reunirse con Puigdemont, no va a viajar a otro país para verse con él", ha dicho tajante el también diputado del partido.

"Cosas raras que nadie espere de Feijóo o el PP, absoluta rotundidad", ha afirmado al ser preguntado por la posición del partido al respecto, dado que Feijóo ha evitado en hasta tres ocasiones responder con claridad a esta cuestión asegurando que si Puigdemont impusiera esa condición para apoyar una moción de censura "no sería serio". La pregunta tenía lugar después de que el líder de la oposición tendiera la mano a Junts para apoyar esa iniciativa, aunque sin contrapartidas, sólo para convocar elecciones generales.

La moción con Junts

Una posibilidad a la que le insta desde Vox, Santiago Abascal, quien asegura estar dispuesto a apoyar a Feijóo, aunque cuente con el apoyo de Junts, si es para la convocatoria anticipada de elecciones tras ser investido presidente por la Cámara, con el objetivo de poder echar a Pedro Sánchez. De hecho, el líder de esta formación ha invitado al presidente del PP a presentarla sin ni siquiera esperar a Junts, como hizo Vox dos veces en la anterior legislatura.

Preguntado al respecto, Sémper lo ha descartado asegurando que no participarán de "shows" y que sólo recurrirán a este extremo cuando tengan los votos necesarios para poder aprobarla. "Si algo queremos desterrar es el regate corto", ha dicho, sugiriendo que la propuesta de Vox busca sólo el tacticismo. "España no está para juegos ni para piruetas", ha añadido el portavoz del PP en rueda de prensa desde la sede del partido de la calle Génova.

Una comparecencia en la que ha criticado con dureza el auto de imputación del fiscal García Ortiz, que ha sido llamado a declarar el próximo 29 de enero. Según Sémper, es "escandaloso" y de "una gravedad extraordinaria". "Todo se acabará sabiendo", ha advertido al Gobierno sobre los casos de corrupción que le rodean.

La ley del PSOE para tomar la Justicia

Precisamente, sobre la Ley del PSOE para acabar con las acusaciones populares en pleno cerco judicial, el portavoz del PP ha anunciado que intentarán frenarla por todas las vías: políticas, institucionales y sociales, sin descartar ninguna opción, lo que abre la puerta a posibles movilizaciones en la calle o a recursos de inconstitucionalidad, aunque fuentes del partido aclaran que todavía no se ha estudiado ninguna medida ya que la norma está en su trámite inicial, no ha sido todavía aprobada, lo que no dan por seguro dadas las dudas manifestadas por los socios de Sánchez.