El exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha declarado en una entrevista concedida este martes en Es la mañana de Federico de esRadio: "Yo no hablo de Vox porque quiero ser prudente". El exdiputado ha dicho que "lo que se quiere presentar como un frente uniforme no es un frente uniforme: nada se parecen Le Pen y Milei, Meloni y Orban, y no es lo mismo Trump que Bukele".

Según Espinosa, "son reacciones muy diferentes ante un mismo fenómeno, no es que sea homogéneo en todo el mundo, pero muy parecido". En su opinión, los estímulos en España son la inmigración ilegal, la vivienda o la batalla cultural: "Hay un nicho enorme. Creo que el PP no lo está aprovechando del todo y que hay cosas que Vox puede hacer para ocupar ese espacio".

El exportavoz de Vox ha criticado a los apologetas del decrecimiento: "Decrecimiento es empobrecimiento. La socialdemocracia, se suponía, no discutía el crecimiento o la creación de riqueza, sino el reparto de la misma". En este sentido, hallamos al PSOE, "un partido esencialmente criminal, desde su fundación, que pasa por una época, en los 80/90, más pegada a la realidad, más racional", pero que "luego vuelve a lo suyo".

Espinosa se ha referido también a la catástrofe de Valencia, "un fracaso en cascada, multiorgánico y de razones históricas": "¿Por qué no ha habido una infraestructura que impidiera que se inundara toda esa zona? Porque se ha opuesto la izquierda y porque lo que no es izquierda no ha querido insistir". El exdiputado ha instado a "pensar en la próxima" y ha lamentado que nadie pida "que se implemente esa infraestructura": "Utilicemos esta desgracia para, por lo menos, evitar que se repita en el futuro".

Además, ha recordado los inicios de la pandemia de la covid-19: "El covid, ¿cómo se llamaba? Covid-19, que es cuando empieza. En enero del 20, empezamos a pedir que se tomaran medidas preventivas. Nos llaman de todo". El exdiputado ha recordado cómo les insultaba el secretario de Estado de Sanidad y que, entre finales de febrero de 2020 y el 6 de marzo, hicieron un viaje a EEUU: "A finales de febrero, Steegmann nos dio unas mascarillas, y yo hice el viaje con la mascarilla puesta. En Washington estaban bastante preocupados y ya se hablaba en el Departamento de Estado de que el origen era China".

"No veo ilusión en la alternativa"

El contertulio Alejandro Vara ha contado que la gente le dice que "Iván es que va a montar un partido". "Ah, ¿sí?", ha contestado Espinosa de los Monteros. El exportavoz parlamentario de de Vox ha asegurado que está "muy centrado ahora mismo" en su "actividad inmobiliaria" y que gracias a eso pasa "más tiempo" con su familia. Ha añadido que "siempre" le ha "interesado" la política y que eso "no va a cambiar".

"Desde que la he visto por dentro me interesa de otra manera", ha apuntado Espinosa de los Montero que ha reconocido que se siente "muy querido y apreciado" cuando se cruza con la gente por la calle. Ha dicho que le "preocupa la situación en la que está España" y que ve que "la gente está muy desesperada". "Noto, y lo digo con la máxima prudencia, es que hay un enorme deseo de acabar con esta situación y este Gobierno que es bastante generalizada, pero, lamentablemente, tengo que decir que no veo una enorme ilusión en la alternativa. La que sea", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que "en la época final de Zapatero había una enorme ilusión por el cambio aunque luego se vio decepcionada". "Hoy veo más intensidad en el desánimo que inspiración, entusiasmo y alegría descontando lo que viene. Porque lo que viene, viene", ha advertido Iván Espinosa de los Monteros. El exdiputado de Vox ha dicho que todo pasa "muy deprisa", que "llevamos ya un año y medio de legislatura" y que "mucho no le queda". "Detrás viene un cambio. ¿Este cambio está generando entusiasmo en la población? No es eso lo que yo prefiero", ha apuntado.

El "brutal" potencial de España

Iván Espinosa de los Monteros ha dicho que "hay que hacer cosas muy difíciles" para volver a ilusionar a la alternativa al sanchismo y que entre ellas una fundamental es "generar entusiasmo cambiando el chip" y "hablando de cosas distintas". En este sentido, ha dicho que "aquí estamos hablando de Franco, de Begoña y en el mundo se está hablando de otras cosas".

"España tiene un enorme potencial en muchos aspectos", ha asegurado el exportavoz parlamentario de Vox que cree que "tendríamos que estar hablando de infraestructuras" y de un plan "muy potente" porque hemos visto que hace décadas ese fue "la base un impulso económico muy importante" para España. "No hablo de aeropuertos donde viaja nadie ni AVE a ninguna parte, sino de generar una nueva generación de infraestructuras para las que hay fondos europeos y financiación privada", ha dicho.

Uno de los asuntos en los que más ha incidido es que España tiene un potencial "brutal" en "ciertas cosas". "No somos el país que más software desarrolla, donde se produce más hardware, no somos el país donde se va a desarrollar más la Inteligencia Artificial, pero somos un país que es el mejor conectado del mundo por cables submarinos y por el que pasa el 70% de los datos entre Europa y América". "A lo mejor sí podemos ser el país de los data centers", ha apuntado Espinosa de los Montero que cree que "un Gobierno no se tiene que poner a hacer centros de datos, pero sí puede facilitar la inversión".

El exportavoz parlamentario de Vox cree que "hay montón de cosas de las que podríamos hablar de cómo España va a crecer los próximos 25 años" y se ha preguntado: ¿por qué no estamos hablando de estas cosas? ¿Por qué no estamos hablando del futuro?". "Estamos hablando constantemente del marco mental en el que nos instala la izquierda. De Franco y la ultraderecha", ha señalado.Espinosa de los Monteros dice que le "gustaría" que "en el otro lado" hubiera "un discurso también emotivo, ilusionante o inspirador".