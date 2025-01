Sánchez no recorrió las calles afectadas y excluyó a Mazón en su visita a Valencia

Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia tras 81 días de ausencia. Lejos quedan ya las imágenes del presidente del Gobierno huyendo de Paiporta mientras los Reyes se quedaban a escuchar entre el barro las quejas de los ciudadanos afectados. En esta ocasión, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a estar en la Delegación del Gobierno en la capital del Turia y en el complejo militar de Bétera. Éste último situado en una de las zonas afectadas.

Sánchez se ha reunido con 27 alcaldes de localidades afectadas, las que están todavía en nivel dos, y de forma telemática también con el alcalde de Buñol. Tras escuchar las quejas y necesidades de estos regidores, cuyo encuentro ha sido a puerta cerrada, el presidente del Gobierno se ha reunido también con los agentes sociales.

Con quien no ha tenido un encuentro ha sido con Carlos Mazón. Fuentes del Gobierno valenciano han confirmado que Pedro Sánchez ni siquiera les avisó de la visita que iba a realizar este jueves, de la que se enteraron por los medios. Una actitud que el presidente Carlos Mazón considera "desleal". "No doy crédito a lo que está haciendo el presidente del Gobierno", ha asegurado el presidente valenciano en la Feria Internacional del Turismo, Fitur, en Madrid. ."Le habría dado mi opinión si me hubiera avisado", ha añadido.

Una actitud que han respaldado desde la dirección nacional del PP. El propio Alberto Núñez Feijóo ha lamentado la "exclusión de Mazón" de la visita de Sánchez a Valencia. "Esto acredita la falta de respeto institucional y el interés de utilizar Valencia como un problema político, en contra del presidente de la Generalitat", ha dicho, calificando su actitud de "lamentable". El presidente del PP, también en Fitur, ha acusado al Gobierno de "hacer una persecución política utilizando el dolor de los valencianos y la desgracia de las inundaciones".

Sánchez ha estado acompañado de dos de sus vicepresidentas y de varios ministros que han asistido a una cumbre interministerial donde han acordado que el Gobierno central se hará cargo del 100% de la reconstrucción de las infraestructuras municipales afectadas por la dana, una medida que incrementa la inversión en 1.370 millones de euros, sumando 500 millones adicionales para el ciclo del agua.

Con esta decisión, el total destinado a la reparación de los servicios locales asciende a 1.700 millones, a lo que hay que añadir los 16.000 millones previamente movilizados. La cuestión ahora es si el Gobierno conseguirá sacar estas ayudas adelante y si renuncia a la estrategia ómnibus de seguir concentrándolo todo en macro decretos.

Sin salir a las localidades afectadas

Sánchez ha evitado salir a las calles de las localidades afectadas para no encontrarse con los ciudadanos indignados con la gestión de las administraciones (central y autonómica) . A pesar del blindaje policial en la Delegación del Gobierno en Valencia, se han podido escuchar abucheos de manifestantes congregados fuera, justo a la hora que Sánchez comparecía ante los periodistas desde el patio.

Ante las quejas de los alcaldes, Sánchez ha asegurado que los 1.270 millones de indemnizaciones ya resueltos son prueba de que se está avanzando, pero la realidad es que más de 40 días después, la mayoría de los afectados siguen esperando por las ayudas.