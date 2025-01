Koldo usó una red de acceso a datos policiales para alertar a empresarios "amigos" de sus investigaciones judiciales

Tanto Koldo García como Víctor de Aldama contaron con el famoso comandante de la Guardia Civil ahora imputado para recibir chivatazos y esquivar la acción de la Justicia. Este comandante era Rubén Villalba. Pero Koldo fue más allá. Y entre las peticiones de acceso a datos policiales se encontraron empresarios "amigos". Las entradas en datos policiales están certificadas por las grabaciones y comprobaciones de la UCO: el uso —para advertir o para tener información de los empresarios— se desconoce.

La UCO ha plasmado en sus informes la siguiente afirmación: "Además de las solicitudes realizadas por Aldama, Koldo demandaba información a Rubén de análoga naturaleza. Estas consultas eran relativas a vehículos, personas o denuncias". Por petición de la trama se sabe que esos espionajes de los datos policiales incluyeron, por ejemplo, al inspector de la Agencia Tributaria que destapó inicialmente y sin saberlo el caso Koldo-PSOE —lo hizo al detectar un incremento injustificado de los beneficios de las sociedades de la trama—.

Favores para empresarios amigos de Koldo

"[...]Koldo aparte de hacernos peticiones para él ya sea para filtrar un vehículo, mirar una denuncia o chequear a alguien con el que probablemente hubiera tenido algún contacto. Igualmente nos pedía favores para otros empresarios con los que Koldo tenía "amistad", extracta la UCO en su informe. Rubén Villalba, en una de las conversaciones interceptadas explica: "A Koldo y a Gomina [Gomina era el apodo de Víctor de Aldama] puntualmente si he mirado en bases a ver si su curriculum, es decir, si sus antecedentes, sobre todo por la UCO tal…[...]".

La UCO recoge otra conversación entre un agente y Villalba: "Rubén Villalba: Y Nacho también se ha filtrado. Nacho, Koldo y el Gominas".

El identificado en la conversación como agente 2 contesta: "Eso también puede suponer un problema". Y otro agente que también colaboraba con la trama añade: "¿Pero qué va a dejar marca eso, no?", porque su temor era que los cazaran con sus accesos a datos policiales.

Agente 2 descarta que dejen rastro esos accesos: "No, no. Puede presentar el problema de que si nos metemos y abrimos esa pera de, oye, ¿quién ha chequeado a quién? y digamos que nosotros cada vez que nos vemos con esto, de vez en cuando chequeamos para ver su situación... nos encontremos con esas fechas, al haber chequeado nos ha saltado que los están investigando. Entonces nos podrán decir, coño, ¿habéis visto que lo está investigando la UCO?", explica con frases entrecortadas.

El agente 1 concluye señalando: "No, pero pasa dos cosas. Los que han saltado, yo creo que solo ha saltado Víctor en el chequeo, en el sistema de auditoría". "No, pero, teóricamente, teóricamente, teóricamente, hasta lo que me habéis... hasta lo que sabemos ahora mismo, sólo somos conscientes por nuestros chequeos, de que Víctor Aldama tiene un caso, con la UCO ¿no?", añade este agente. Y Villalba contesta categórico: "Sí".

Hay que recordar que ese equipo es el mismo que registró la petición de comprobación de si tenía pinchazos el móvil de Pedro Sánchez: "En una ocasión llegó a pedirme si el teléfono del presidente del Gobierno y el que fue ministro de Fomento, José Ábalos, estaban pinchados a lo que se le dijo que no podíamos hacer nada".