Sánchez trata de ganar tiempo pero advierte que volverá a presentar al Congreso el trágala del ómnibus

Pedro Sánchez, quien cimentó su carrera política bajo el lema "no es no", quiere ahora que PP y Junts reconsideren su posición y pasen del "no" al "sí" en relación al decreto ómnibus. Lo hará con la misma estrategia que utilizó cuando estaba en la oposición: sometiendo al Congreso a un bloqueo.

El presidente del Gobierno cree que no hay nada reprochable en las 140 páginas del decreto ómnibus, pese al batiburrillo que incluye temas como la revalorización de las pensiones, subvenciones al abono transporte, ayudas para los afectados por la DANA y una moratoria contra los desahucios. Así se lo comunicó este lunes a la Ejecutiva del PSOE en una reunión a puerta cerrada en Ferraz, en la que defendió el Real Decreto que fue tumbado el pasado miércoles, con los votos en contra de Junts y también del PP.

El secretario general de los socialistas pasó de puntillas por el rechazo de su socio parlamentario, Junts, y centró las críticas en el PP, a quienes acusó de inventarse una subida del IVA. "Es falso", aseguró Sánchez, según citan diversas fuentes.

Ante la plana mayor del PSOE, Sánchez defendió que volverá a presentar el Real Decreto y hará caso omiso tanto al PP como a Junts, quienes ya le han advertido que solo votarán a favor de la revalorización de las pensiones y de la ayuda a los afectados por la DANA si estas se presentan por separado. Los populares, por su parte, han pasado de centrar sus críticas en la cesión de un palacete en París al PNV, actual sede del Instituto Cervantes y que fue "incautado" por Franco, a justificar su negativa al decreto por incluir una moratoria contra los desahucios, ya que consideran que facilita la okupación.

En el discurso de Sánchez y de los socialistas se defiende sin tapujos esta parte del Real Decreto, que dificulta el desalojo de personas "en situación vulnerable", aunque no estén pagando el alquiler. En el PSOE creen que esta medida solo busca "proteger a las personas vulnerables" y piden a sus cargos que no se hable de okupas.

Ganar tiempo

Pese a la defensa a ultranza del Real Decreto, la intención de Sánchez no es presentarlo de manera inmediata. Fuentes del Gobierno descartan que se lleve al Consejo de Ministros este martes. La idea es primero ir consiguiendo apoyos y, más tarde, aprobarlo por parte del Ejecutivo. Este plan se alinea con la estrategia gubernamental de hacer que los ciudadanos noten los efectos del Real Decreto que ha decaído, para así poder culpar al PP de su negativa e incrementar la presión sobre Feijóo.

Si, a lo largo de las próximas semanas, se consigue armar algún tipo de mayoría, el Real Decreto se llevaría a Moncloa y las medidas volverían a entrar en vigor, aunque tendrían como máximo un mes para ser convalidadas. Si PP y Junts vuelven a votar en contra, como han advertido, las medidas decaerían de forma automática y se volvería al bloqueo actual.