Feijóo advierte a Sánchez de que si presenta el mismo decreto ómnibus el PP no lo apoyará

El Partido Popular asegura que no apoyará un nuevo Decreto ómnibus que incluya las mismas medidas presentadas la semana pasada, como amenaza con hacer Pedro Sánchez, al tiempo que culpa a los de Alberto Núñez Feijóo de que no suban las pensiones. El líder de los populares le advierte de que no cederán al chantaje y le ofrece, de nuevo, sus votos para sacar adelante sólo la subida de pensiones, las ayudas a la DANA o la bajada del transporte público, en lugar de que "los busque debajo de las piedras", como dijo ayer el presidente.

"En el nuevo Decreto hay centenares de cosas que no van a obtener nuestro sí porque perjudican a los ciudadanos, y faltan muchas otras cosas que benefician a los ciudadanos", ha dicho al ser preguntado por la prensa por si cambiarán el sentido de su voto si el palacete de París al PNV ya no se incluye en el texto, dado que probablemente su concesión es irreversible. Declaraciones que ha realizado junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, tras visitar una residencia de mayores en Córdoba, y mostrar su apoyo, precisamente, a los pensionistas.

Feijóo ha acusado a Sánchez de intentar tratar a los españoles, y a los jubilados, como "pardillos", reprochándole que "para sus negocios siempre encuentra fórmulas pero para las pensiones sólo excusas; para recaudar impuestos siempre tienen un método urgente pero para las ayudas a los valencianos nunca tienen prisa; y para sus tejemanejes con la Justicia siempre tienen recursos pero para ayudar al transporte público siempre tienen excusas".

Fuentes de la dirección del PP añaden que "si el Gobierno presenta el mismo Decreto, sólo le queda confiar en el cambio de postura de Junts". De hecho, Feijóo ha ironizado con las negociaciones "en Suiza" que puede llevar a cabo el PSOE para intentar convencer a Junts de que cambie el sentido de su voto, aunque los de Carles Puigdemont ya han dicho que no lo harán si se mantiene la misma propuesta.

El cambio de criterio de Sumar

El líder del PP también ha criticado el cambio de postura de Yolanda Díaz, que se mostró favorable a trocear el Decreto con tal de sacar adelante algunas de las propuestas pero esta mañana, durante un desayuno informativo, ha instado a Sánchez a mantenerlo tal cual, justo después de que el presidente ya hubiera confirmado durante el fin de semana que no cambiaría el texto. "No sé cuál será la opinión que tendrá mañana Yolanda Díaz", ha criticado.

Coincidiendo con la publicación de una nueva encuesta por parte de ABC, que da una mayoría aplastante a la derecha superior a los 190 escaños, Feijóo ha asegurado que esos datos "se parecen mucho a las encuestas internas del PP", dando por tanto credibilidad al cambio de Gobierno que podría producirse. Según el sondeo publicado por el periódico, el PP rondaría los 150 escaños y Vox los 40.