Macarena e Iván. El Vox que pudo ser

De martes a martes, en el margen exacto de una semana, han pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico (esRadio), dos de las personas que más importancia llegaron a tener en el antiguo Vox.

Y digo antiguo no porque sea un partido con muchos años de historia o porque a mí así me lo parezca, sino porque estos dos ex dirigentes de la formación así lo perciben; me estoy refiriendo a Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona.

Macarena e Iván, Iván y Macarena son dos personas sensatas. Los dos tienen una formación extraordinaria, son educados, exponen sus argumentos e ideas sin atropellos, y transmiten ilusión y preocupación en igual proporción. En definitiva, son de esas personas que, como oyente, te gusta escuchar, y que cuando se acaba la charla, uno mira al reloj y se sorprende de lo rápido que ha pasado el tiempo.Ambos hablan de la formación en la que se integraron, y cuyo ideario defendieron a la par en sesiones antológicas en el Congreso, con el distanciamiento de quien no se siente reconocido por unas siglas. El silencio se hace cuando son preguntados por el líder, Santiago Abascal, y el respeto, casi la veneración, surge cuando el protagonista es el votante, el militante.

Espinosa de los Monteros, que llegó a ser Secretario general de Vox y portavoz en las Cortes, en la práctica el número tres de la formación, considera que la agrupación no es honesta cuando trata de presentar una especie de bloque internacional donde caben Meloni, Orban, Trump, Bukele o Le Pen. A su juicio, todos ellos son distintos, incluso contradictorios, de ahí que el mensaje sea interesado. Iván considera que Vox podría abarcar más, "hay un nicho de voto" que no se está aprovechando.

Marcarena Olona, referente en la política de Interior y Justicia, promotora de hasta treinta y seis recursos ante el Constitucional, incluidos los dos Estados de Alarma durante la pandemia, no puede evitar cierta desazón al hablar de aquello que pudo ser. Andalucía fue una ilusión óptica, y las encuestas que la presentaban como ganadora o, en el peor de los casos, como alguien determinante para el futuro de la región, un engaño. Dice Macarena que "la política en España no va de partidos políticos, va de bloques, y eso Sánchez lo aprendió el primero". Ella cree que las mayorías absolutas forman parte de nuestro pasado. "Yo e Iván" es una frase que se repite a lo largo de la entrevista; el tándem parlamentario continúa fuera de la política y los dos comparten la preocupación por el deterioro institucional que ha provocado Pedro Sánchez, y el peligro que esto supone para la Democracia.

Regreso a la política

Aunque ambos creen que la Política y los Políticos están en la UCI, y no contemplan el regreso al ejercicio, no me apostaría el dedo de ninguna mano y ningún pie a que lo dicen de verdad. En ambos casos, llevan el parlamentarismo el las venas, se les ilumina los ojos cuando abordan dilemas o recuerdan momentos, y les cambia el tono, incluso la postura cuando, con una naturalidad asombrosa, esbozan un auténtico programa político en las materias de las que son expertos; Economia, Finanzas e Innovación, en el caso de Iván, Justicia e Interior en el de Macarena. Desconozco ni algún día regresarán a la arena del hemiciclo, lo que es una evidencia es que España, que no anda sobrada de talento, ha perdido dos grandes cabezas para la política.